紐約花蓮慈惠堂「瑤池金母文化節」8/21舉行

位皇后區大學點的花蓮慈惠堂。

「瑤池金母文化節」訂於8月21日（星期六，農曆七月十四日）在皇后區大學點 的紐約 花蓮慈惠堂舉行，上午10時開始，於廟前廣埸表演官將首及三太子拜廟、仙女舞蹈及舞獅賀壽等等。另外，8月29號星期日，中午11:00為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等等，歡迎附近的居民索取，發完為此。花蓮慈惠堂法會期間備有素食招待來參香的信眾，歡迎來參拜母娘祈福。

「瑤池金母文化節」具體安排如下：

1、瑤池金母文化節 (8月21日，星期六 10:00 am，母娘聖誕及太歲星君聖誕。

2、恭逢主神無極瑤池金母娘娘大天尊萬壽佳辰，8月21日星期六上午十點。

3、依例於農曆七月十五日(8月22日星期日，舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目共分有：歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾共同舉辦聯合普度法會，法會下午舉行解冤釋解儀式凡有參加法會的人請務必到場。歡迎各位善信大德把握機會，踴躍參加。另凡有在堂安奉太歲星君請務必回堂參拜太歲

4、彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，以主神母愛的宗教象徵，透過一系列的民俗活動，撫慰美國 華僑信眾們心靈安詳。民俗藝陣是民間慶典活動中不可或缺活動項目，本堂在瑤池金母聖誕期間，演出官將首，用以安定境域、為民祈福。神童、仙女、將首、獅陣等陣頭，於廟前表演，象徵天將、神兵、天龍、祥獅、仙官仙童集結，深具驅除瘟疫瘴癘，除煞保安的目的，象徵驅邪納福，保境安民。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NEW YORK 11356；電話：(718) 961-1996。