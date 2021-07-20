我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

紐約花蓮慈惠堂「瑤池金母文化節」8/21舉行

紐約訊
位皇后區大學點的花蓮慈惠堂。
位皇后區大學點的花蓮慈惠堂。

「瑤池金母文化節」訂於8月21日（星期六，農曆七月十四日）在皇后區大學點紐約花蓮慈惠堂舉行，上午10時開始，於廟前廣埸表演官將首及三太子拜廟、仙女舞蹈及舞獅賀壽等等。另外，8月29號星期日，中午11:00為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等等，歡迎附近的居民索取，發完為此。花蓮慈惠堂法會期間備有素食招待來參香的信眾，歡迎來參拜母娘祈福。

「瑤池金母文化節」具體安排如下：

1、瑤池金母文化節 (8月21日，星期六 10:00 am，母娘聖誕及太歲星君聖誕。

2、恭逢主神無極瑤池金母娘娘大天尊萬壽佳辰，8月21日星期六上午十點。

3、依例於農曆七月十五日(8月22日星期日，舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目共分有：歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾共同舉辦聯合普度法會，法會下午舉行解冤釋解儀式凡有參加法會的人請務必到場。歡迎各位善信大德把握機會，踴躍參加。另凡有在堂安奉太歲星君請務必回堂參拜太歲

4、彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，以主神母愛的宗教象徵，透過一系列的民俗活動，撫慰美國華僑信眾們心靈安詳。民俗藝陣是民間慶典活動中不可或缺活動項目，本堂在瑤池金母聖誕期間，演出官將首，用以安定境域、為民祈福。神童、仙女、將首、獅陣等陣頭，於廟前表演，象徵天將、神兵、天龍、祥獅、仙官仙童集結，深具驅除瘟疫瘴癘，除煞保安的目的，象徵驅邪納福，保境安民。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NEW YORK 11356；電話：(718) 961-1996。

紐約 美國 大學點

上一則

紐約市三成醫護 未打新冠疫苗

下一則

康尼島海灘遭汙染 市府警告勿下水

延伸閱讀

紐約27億元租房補助 6月開放12萬人已申請 無人收到錢

紐約27億元租房補助 6月開放12萬人已申請 無人收到錢
紐約展望公園色魔 5小時性侵2女

紐約展望公園色魔 5小時性侵2女
24歲中國留學生 佛州車禍墜河喪生

24歲中國留學生 佛州車禍墜河喪生

民主黨初選 非洲裔漸占紐約政壇主流

民主黨初選 非洲裔漸占紐約政壇主流
紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

熱門新聞

西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准