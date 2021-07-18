戲劇《Motherland祖國》反映華裔移民代溝及衝突

該劇演員和導演合照。左起) 導演潘立安和Danielle Cummings、演員孫驍驍、陳韻如、方小怡、梵影。

美國 婦女戲劇節的焦點劇目之一《Motherland 祖國》，反映華裔移民 到美國後，三代人之間經常發生的問題。該劇被選為 Women's Theatre Festival 美國婦女戲劇節中的劇目，於7月16、17、24日在網上放映，中英字幕。票價不限，隨緣樂助，建議捐贈十元，收益將用以製作更多相關話劇。

人們經常歸納不同年代出生的人為 90後、80後、70後等，由於社會環境的轉變，不同年代成長的人思想不同，形成所謂的「代溝」。對於美國華裔移民來說，所謂的 「第一代移民」、「1.5代」及 第二代之間，思維想法分別真的很大。

《Motherland 祖國》是一個關於三代華裔衝突的雙語話劇。劇中芠菁 (梵影 Fanny Lawren 飾演) ，與丈夫辛苦帶著一對子女移民美國，後因誤會，倆老返回中國。她一直渴望女兒 Tiffany (方小怡 Christine Fang 飾演) 和女婿志陽 (孫驍驍 Sun Xiaoxiao 飾演) 多回國探望，可惜事與願違。當外孫女 Iris (陳韻如 Isabel Chen 飾演) 和朋友 Sarah (Carolyn Stoney 飾演) 計劃到中國當交換生時，歡喜若狂。

但臨行前，家中一個秘密被發現了，激起了五人的文化衝突。母女孫三代由於不同的背景和經歷，各人對家庭、責任、教育的見解截然有異，價值觀亦千差萬別。該話劇對白中英夾雜，就如很多華裔家庭一樣，各人的英語和中文水準不一，溝通有一定的難度。導演潘立安 Amy Pan 和 Danielle Cummings 希望透過這個製作，道出華裔如何在美國主流社群中適應、接納和溶入。

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