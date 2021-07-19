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全美華商總會頒發30名績優學生獎學金 每人千元

紐約訊
陳焱焱女士接受記者們採訪。
陳焱焱女士接受記者們採訪。

2021年7月9日，全美華商總會暨國際教育慈善基金會在紐約法拉盛飛越皇后大廈為30名績優學生頒發獎學金，每人1000元。獲獎的學生分別來自普林斯頓大學、哥倫比亞大學、耶魯大學、康奈爾大學、紐約大學、凱斯西儲大學、波士頓學院、紐約州立大學、紐約市立大學、史蒂文生高中、布魯克林技術高中、布朗士科學高中等大中學校。他們是從全美100多名報名者中遴選出來的品學兼優學生。

聖母院大學的Nada Alnager及普林斯頓大學的Lawrence Chen在頒獎典禮中致辭。他們說，感謝主辦機構對他們提供的鼓勵，這些獎金對他們非常重要。他們將用獎學金進行未來的實習和學習，以提升自我，回報社會。出席頒獎儀式的有全美華商總會暨國際教育慈善基金會的多名贊助商，以及19名獲獎學生。無法出席頒獎活動的學生，主辦機構直接將獎狀及獎金寄給獲獎者。

全美華商總會暨國際教育慈善基金會會長陳焱焱女士表示：通過資助學生來回饋社會，是她20多年前在中國做企業就開始並一直堅持做的事，2011年企業擴展來到美國，她也發現美國還有許多優秀的大學生及中學生家境並不富裕，需要社會人士提供幫助。因此，她集結一批中美企業人士在2017年底成立國際教育慈善基金會，並於2018年首次頒發績優學生獎助學金，為優秀的學生尤其是有需要幫助的學生提供幫助。

她表示，在過去的幾年裡，全美華商總會暨國際教育慈善基金會也同時積極資助了多個組織和個人，其中包括捐助了兩萬元醫療費以救助一名罹患眼癌來美治療的中國孩子，經過治療孩子已經獲得痊癒並回國。持續十年捐助廣西芝了小學，給學生創造良好教育條件並組織了「十年幫扶，十年相約」公益活動。此外，還捐款給中國「關愛鄉村教師‧百人計畫」公益活動，支持鄉村教師赴北京進行交流學習，持續提升教育水準和職業水準。她也希望有更多的愛心人士和她一起將這個項目長期做下去，也希望這些接受幫助的學生不僅可以更好地提升自己，也會努力回饋社會。

陳焱焱女士，是美國誠億投資集團董事長，其企業是集工業製造、地產開發、文化旅遊、健康產業、金融投資、石油行銷等產業為一體的、跨區域的現代化投資集團。總部位於中國廣西首府南寧，目前在廣西及美國紐約有多個項目。全美華商總會暨國際教育慈善基金會，為創造公平學習條件並回饋社會，該會每年都會開辦「績優清寒學生獎助學金」的活動，凡符合申請資格，每位學生可獲得助學金1000元。

更多詳情可關注其網站：https://www.cgcci.org，查看有關公告。

陳焱焱女士（前排左7）在頒獎現場與多名贊助商、得獎學生們合影。其他基金會贊助商從...
陳焱焱女士（前排左7）在頒獎現場與多名贊助商、得獎學生們合影。其他基金會贊助商從左至右： Susan Shin、Cher 、楊直、MJ Mei、David Pei、 Tony Hu、會長陳焱焱、Peter Wu、Diana Wu、Frank NG、Jason Kurland、Brad Peirce、Jess Sea。
陳焱焱女士為學生頒獎。
陳焱焱女士為學生頒獎。
陳焱焱女士（前排左4）在頒獎現場與多名贊助商合影。
陳焱焱女士（前排左4）在頒獎現場與多名贊助商合影。

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