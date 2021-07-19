戴士樂律師解決房東房客糾紛經驗豐富

戴士樂律師(左)及其華人法律助理季雯處理過各類複雜、困難的房東房客糾紛，可以助您擺脫困擾。

由於疫情 的影響，許多房東 都面臨房客拒付租金且長期占據著住房的煩惱。戴士樂律師專業的團隊將為房東排憂解難。「戴士樂律師樓」(Law office of Perry Ian Tischler Esq PC)代理過數千宗房屋糾紛案件，精辦房東房客爭議的訴訟及非法住宅(地下室2家庭住3家庭)的高等法院案件。歡迎現為租房糾紛苦惱的僑胞致電諮詢。

因為紐約市 租房比買房便宜，所以有房不缺房客來源。買房出租也是華裔民眾相當喜歡的投資方法，一來可增加額外收入，二來可以減少貸款、稅金負擔。然而，收入多也表示糾紛多，特別是新冠疫情更是使糾紛升級到一個複雜的層面。目前，在華裔社區普遍存在的房東房客糾紛多為：一、房客拒付房租。二、房東不滿房客的部分行為，比如養寵物、製造噪音、擅自分租等。三、房東拒絕維修等。以上糾紛往往也是造成房東趕房客走、房客賴著不走的原因。根據紐約州相關法律規定，無論房東房客是否簽訂租約，只要房客入住超過30天，房東想要房客搬離必須以法律書面形式向房客下達通知。

戴士樂律師承辦過數千例房屋糾紛的案件，對於房屋訴訟法律非常熟悉。他表示，無論發生任何情況，房東都無權自行強制驅離房客。房東遇到糾紛時，可在期限到期後中止租約，向法庭提出驅趕房客的要求。如果法庭批下驅逐令，將由法警來執行和監督房客搬離。因此，房東千萬不要和房客發生衝突，也不要擅自換鎖或以斷水、斷電等方式非法驅趕房客，最好尋求專業律師的幫助。

其華人法律助理季雯(Wendy)有20多年處理房東房客糾紛。她表示，若房客的行為明顯違反了租約，房東有權向房客發出通知(Pending Notice to Cure)，要求房客在限定時間內改正。一般房東向房客要求改正的時間為3至30天，如果房客到期不改正並否認自己的行為，報警和投訴311紀錄都是有用的證據，須保留供日後出庭用。她說，美國房屋法律非常繁瑣，不要在情緒之下擅做任何行動，建議事先諮詢專業律師。

戴士樂律師樓同時辦理破產申請、各種民、刑事、法院出庭等法律問題及商業買賣，還有商事法及家事法案件處理。律師免費面談，周末請預約。電話：718-229-5390。地址：38-39 Bell Blvd., Suite 203, Bayside, NY 11361(貝賽CitiBank旁)。