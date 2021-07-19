我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約訊
上州雲頂世界賭場24小開放，每日提供往返巴士，車票$15，凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。
上州雲頂世界賭場24小開放，每日提供往返巴士，車票$15，凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，離紐約市最短車程的賭桌遊戲恢復24小時開放，續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，提供紐約賓客前往博彩消閒耍樂。每日自華埠、法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙，提供往返發財巴士，車票$15，可獲賭場回贈$45老虎機券。

上州雲頂世界Catskills大賭場屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市不到100哩，大約兩小時車程。博彩城占地逾10萬平方呎。賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。賭廳現有2,150部老虎機，超過150張即時下注賭檯外，設高額貴賓區。賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷處於其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事。在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧裡，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

隨著接種新冠疫苗人數不斷增加，自即日起上州雲頂世界賭場恢復24小時開放，但仍執行根據CDC疾病控制中心、紐約州及當地衛生官員的建議實施《21點安全計劃》：

* 賓客需由巴士大堂、P4停車場或天橋進入賭場。

* 當賓客抵達後，賭場保安團隊將使用無創溫度檢查體溫，任何客人或團隊成員溫度高於華氏100.4度均不得進入。

* 所有客人及團隊成員在紐約市雲頂世界範圍都必須佩戴口罩。

* 賭場內設有多個消毒洗手站點，提供消毒洗手液及消毒紙巾，遍布整個紐約市雲頂世界範圍供給客人接觸任何範圍前使用。

* 將暖通空調過濾器升級為MERV 15過濾器及使用100％新鮮空氣再循環。

* 使用密度計及非接觸式身分證件掃描儀。

* 雲頂世界清潔團隊將定期來到客人及團隊成員高接觸性區域，以進行清潔及消毒。

* 客人與其他人保持至少6呎的社交距離。

* 指示牌、標記及指標、有機玻璃屏障(如適用)將設於整個紐約市雲頂世界範圍內。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍提供尊貴VIP服務。其中牌九遊戲也占賭場大約三分一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾200多名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛及艾姆赫斯特地區接載客人往返賭場。發財巴士代理八大道巴士，(718)888-3113，(艾姆赫斯特百老匯大道82-51號及凱辛娜大道41-40號；布碌崙Bayparkway/86街、Bayparkway/66街、八大道/60街)。金禧巴士，(917)518-1718，(718)509-9525，(華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號)。帝國巴士，(718)663-9936，(917)916-8139，(布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82)。可訪問官網：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

紐約市 布碌崙 法拉盛

上一則

24歲中國留學生 佛州車禍墜河喪生

下一則

疫後紐約時裝周 首度登上第5大道

延伸閱讀

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰
曼哈頓拒新冠紀念碑？皇后區長：歡迎

曼哈頓拒新冠紀念碑？皇后區長：歡迎
法拉盛遊民、無證攤販多 109分局擬增警員協調

法拉盛遊民、無證攤販多 109分局擬增警員協調
王嘉廉健康日 法拉盛、華埠連辦兩場 打疫苗免預約

王嘉廉健康日 法拉盛、華埠連辦兩場 打疫苗免預約
法拉盛喜來登酒店OASIS名品中心將開幕 火熱招商中

法拉盛喜來登酒店OASIS名品中心將開幕 火熱招商中

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年