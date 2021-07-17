趙顥程醫生擅正骨針灸 中西醫結合 保健脊椎

趙顥程醫生擅正骨針灸，中西醫結合雙管齊下，保健脊椎。

脊椎神經針灸專科趙顥程醫生，採中西醫治療痛症及痲痺等病可謂各善勝長，設法根治各種痛症，效果良好。該診所嚴格遵照CDC疫控衛生指引切實做好每項消毒防疫措施，診治每位病患後均進行消毒清潔醫療器材用具，力求讓前來就診病患及所有醫護人員處於衛生安全的環境。

趙醫生說，脊椎是人體的重要組成部分，脊椎布滿神經線，作為支撐身體的骨幹，而脊椎中的脊索上連大腦，下接全身神經系統，控制著人體每一器官、組織和細胞的機能。不論大人、小孩，都必需關注自己的脊椎健康。並不是所有人都能有一個健康強壯的脊椎，許多人由於運動不當致使脊椎關節變形脫位，形成所謂(脊椎半脫位綜合症)，使神經系統和身體機能大受影響。再者，現代人長時間單一姿勢坐對3C用品，不經意令頸、脊、腰椎均整天處於僵持緊張狀態，日積月累致產生勞損傷害。

對於脊椎半脫位綜合症，受過專門培訓的脊椎正骨師，可以不需手術和藥物，採用脊椎正骨療法為患者解除痛苦，恢復患者脊椎、神經、椎間盤、肌肉 等的健康。而針灸是治療背部病痛的另一有效方法。針灸以平衡人體經絡穴道中的氣為基礎，氣分陰陽兩種，彼此對立，但在健康人體內處於平衡狀態。當人體受傷，或受日常行為、飲食等的影響時，氣可能會被淤塞，或出現過剩及不足，導致疾病、疼痛產生。這時，針灸師可以針刺療法，將細針刺入人體穴位，幫助恢復體氣平衡。

正骨療法包括關節治療、冷、熱療法、電療、超聲波治療和手動肌肉調理等。針灸療法包括電刺激行針和無電刺激行針、灸法、火罐、推拿、耳針等。治療背部病痛，宜中西醫結合。正骨和針灸療法都是長期實踐證明有效的治療方法，如雙管在齊下，將會事半功倍，令治療時間縮短，同時祛痛效果增強。

趙醫生溫馨提示，預防勝於治療。大家日常工作生活中要多加注意，如站坐時挺直上身、勿彎腰駝背；上舉重物時膝蓋用力，減少背部緊張；上舉重物時不要同時扭身；工作及打機時不要久坐久站，要保持挺直腰板、腰部貼著椅背，看電腦螢幕時要直線，不要低著頭看。即需按時稍作片刻休息，活動放鬆一下身體，將有助減少病痛的發生。另需注意運動和飲食，各個年齡層要注意的也不一樣，長者更要注意補充不同的營養素(補鈣和維他命D，而年輕人、老人都要多做運動，這是保持身體健康的不二法寶。

趙顥程醫生於紐約 脊椎神經科學院畢業，擁有針灸文憑，集西方正骨(Chiropractic)與東方針灸兩者之長，以脊椎保健為主。診所主治背痛、扭傷、椎間盤突出症、五十肩、神經痛、風濕症、頭痛眩暈、脊柱側凸、腰酸頸痛、坐骨神經痛、肌肉痛、骨性關節炎、四肢痲痺癱瘓、車禍 後遺症、減肥、戒煙、過敏、失眠、消化不良等。診所接受老人卡、藍十字、牛津、GHI、HIP、Aetna、Cigna、Multiplan、PHCS、聯合、工傷車禍等大部分保險。

診所地址：136-20 38th Avenue, Suite 8A, Flushing, NY 11354；電話：(718)353-0228；網頁：www.faichu.com。