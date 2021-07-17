紐約綜合牙科 擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療

紐約綜合牙科院長Jason Kim牙醫博士，擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療。

隨著年齡的增長，缺牙的風險也越來越大。統計顯示，美國 65歲以上的長者每五人就有一人幾乎掉光牙齒。這種情況距離世界衛生組織提出的8020計畫，即希望80歲的老人至少保存20顆能夠正常咀嚼、保證生理需要的功能牙要求相差甚遠。

隨著醫療科技的進步及種植牙的普及，缺牙的長輩們不再選擇不舒服的傳統全口假牙，而選擇植牙。的確，植牙不僅比活動假牙更舒適美觀，而且讓咀嚼力加倍提升，享受各種美食，人也變年輕，生活更加充滿活力。但有些人當初未能及時補齊牙齒，牙槽骨被嚴重吸收，或因疾病等導致上顎牙骨嚴重流失，或者植牙失敗後最終無法補足所需骨量，而被醫生判定已經無緣植牙。

紐約綜合牙科(New York Dental Solutions)最近推出先進植牙方式，顴骨植體(Zygomatic implant)項目，搭配常規植牙，可解決患者上頜牙骨嚴重流失無法植牙的苦惱。這項技術的手術流程和一般植牙相當，且其有效性和安全性已得到國際臨床驗證，其植體成功率高達96%。

一般植牙的患者，在缺牙後沒做及時處理，或患有牙周炎，或因疾病或外傷導致，造成牙槽骨萎縮，導致骨量嚴重不足，無法直接種植。這時，他們需先進行植骨，即在牙槽骨內植入骨粉，增加牙槽骨骨量，滿足種植牙所需條件，才能進行植牙手術。

紐約綜合牙科資深牙醫師Jason Kim醫師表示，對於上頜竇位置低、種植失敗以及骨量嚴重不足的人，常規種植難度係數很高，此時可搭配顴骨植體(Zygomatic implant)方式，達到全口植牙目的。他說，顴骨植牙的做法是，通常在上頜的兩側分別放置一至兩個長度更長的植體，讓該植體繞過鼻竇區，另一端固定到顴骨上，同時在上頜前部區域結合2至4個常規植體，達到上頜整排植牙固定的目的。顴骨種植手術前需要先通過3D立體掃瞄，評估患者的口腔條件及種植位置，手術需由經驗豐富、且取得專門顴骨種植資格的醫師進行操作。Kim醫師擁有23年植牙經驗，並已經取得專門顴骨種植資格，在高難度植牙方面擁有豐富的成功經驗。

在國際上，顴骨種植手術最早可以追溯到1990年代，並日漸發展成熟。諸多研究顯示，該手術成功率高，術後併發症 少，而顴骨植體和常規植體一樣擁有出色的耐用性和強度。根據刊登在開放期刊網站(OAText)的報告，6至8年的跟蹤研究結果顯示，顴骨種植手術平均成功率達95%以上，僅有少數出現併發症。

Kim醫師表示，和常規植牙一樣，吸菸者、糖尿病患或自身骨密度較差者，需要諮詢醫生，以評估是否適合顴骨植牙。綜合牙科擁有一流的設備、精湛的醫術和周到的服務，具有別的牙科難以具備的複雜牙科手術的優勢。先進的3D數位錄影技術掃瞄患者的口腔結構，將影像轉製成牙齒模型，確保了取模的準確度。而且3D數位取模方法快速簡單，減少了患者的不適感，縮短了療程。

常見手術包括拔牙、植牙等相關手術，綜合牙科為讓患者口腔傷口安全快速復原，引入纖維蛋白技術(Platelet Rich Fibrin，富含血小板的纖維蛋白，簡稱PRF)，抽取患者少量血液，經離心萃取，生成由纖維蛋白與血小板的凝塊，放入傷口，產生止血效果，同時促進傷口快速復原。植牙者如牙槽骨缺失，也可運用PRF搭配骨粉，增進成骨細胞附著生長加速傷口癒合。由於PRF抽取的是患者自體血液，不會出現體質排斥，也不受年齡限制，是一種非常安全有效的再生技術。

紐約綜合牙科診所的創立人Jason Kim醫師是紐約大學 牙科學院的臨床助理教授，也是該大學牙科種植學繼續教育項目的外科主任。Kim醫師擁有23年的植牙經驗，擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等專業牙科技術。他定期參與國際學術會議，與同行交流學習。由於熟練掌握最新技術，他常受邀參與國際和國內牙科教學項目。疫情期間，他繼續受邀參與Zoom大型國際會議，將自己的知識和技術與他人共享。

紐約綜合牙科地址：144-48 Roosevelt Ave., #MD-B, Flushing, NY 11354 ；電話：718-886-3443；官網：www.Nydentalsolutions.com。診所備有免費停車場。新病患提供免費諮詢，歡迎致電中文專線。