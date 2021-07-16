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皇后區小頸梁春雲女醫師讓您展露自信笑容

紐約訊
梁春雲齒列矯正女醫師，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，讓自信笑容從口開始。
梁春雲齒列矯正女醫師，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，讓自信笑容從口開始。

梁春雲醫師(Cynthia C. Leung, DDS，MSD)持有專業認證學歷的齒列矯正醫師，美國矯正學會(American Association of Orthodontists)的會員、美國牙科協會(American Dental Association)的會員。診所位於皇后區小頸(Little Neck)北方大道上，由梁春雲齒列矯正醫師親自駐診，為患者提供高品質服務。

梁醫師指出，齒顎矯正學(Orthodontics)是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正，又稱為Malocclusion的治療方法。齒顎咬合不正，大多數來自於牙齒不規範的生長，或是上下顎不成比例。齒列矯正最關注的就是咬合，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合(Upper bite)與下顎咬合(Under bite)問題，在過去有時是要通過手術來做矯正治療。隨著現代醫學科技日新月異，矯正技術及矯正器的突破進步，使矯正的過程變得更佳方便，也減輕了痛楚。

由於傳統牙齒矯正方法和隱適美的矯正技術不同，正確選擇隱適美是成功的關鍵。隱適美也稱為隱型矯正器(Invisalign)，是Invisalign公司推出的一款透明塑膠牙套。診斷通過電腦模擬矯正牙齒的過程，為患者製作一套透明而且可由患者自行取戴的矯正器。梁春雲齒列矯正專科診所，提供更為優質的隱適美牙套矯正服務，採用最新數碼科技，縮短療程，減輕疼痛。她能讓隱適美牙套和傳統牙齒矯正的患者體驗精準和快速的診斷治療，達致最好的效果。

梁醫生曾針對上百個案例所作研究發現，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫生表示，齒列矯正是牙醫學界的一大突破，當人擁有了一口整齊健康的牙齒後，即可擁有完美的咬合，而在青少年群體中齒列矯正更深受青睞。梁醫生建議：若是家裡有8至12歲的孩童，家長最好將他們帶到齒列矯正醫師處做個初步的檢測。診所寬敞明亮、乾淨舒適，防疫措施嚴格，敬請顧客放心看診，只接受預約。

皇后區小頸地址：255-03 Northern Blvd. Little Neck, NY 11362(皇后區小頸近長島那蘇郡)；官網：www.caliperortho.com。預約電話：718-225-8828。

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