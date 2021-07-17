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大衆 Volkswagen Taos2020 短小精幹的SUV萬衆矚目

紐約訊
座椅是標準的雙色布藝座椅。
座椅是標準的雙色布藝座椅。

現今市場上車迷都喜愛越野車及SUV，2022款大眾(Volkswagen)Taos是車迷不可不看的車型之一，它可以説是一車輛最受新買家歡迎的入門車款。雖然它外型比其他型號感覺嬌小，但它那寬敞舒適的後座和容量可觀的載貨艙帶給用戶一個無限的驚喜。

大眾Taos是大眾Tiguan和大眾Atlas的二者設計混合體，它並不像馬自達CX-30和雪佛蘭等競爭對手外型那樣狂野或粗獷，這款輕盈小巧的大眾SUV外觀帥氣非凡，無別車可媲美，它還擁有全新的渦輪增壓四缸發動機，更可配備四輪驅動，加上各種駕駛輔助系統和全新科技設置，這款車可稱得上是市場中一款炙手可熱令人讃賞的選擇。

細觀車內設計，Taos與其同廠車系沒有什麼特別之處，在設計和材料採用上都承接着大眾汽車一貫的時尚美學設計風格。其座椅是標配的雙色布藝座椅，真皮和皮革內飾也都可供選擇，Taos座艙還可以配備特製的氛圍燈、八方向電動調較駕駛座椅、雙區空調控制、方向盤加熱功能、前排座椅加熱和通風、全景天窗等。它還擁有960mm的後座腿部伸展空間，僅比兩排的Tiguan少了20mm，Taos的後排座椅後還有特大的儲物空間，折疊後的空間更可擴充。

大眾Taos1.5升四缸渦輪增壓發動機，它的功率為158馬力。前驅版本將採用八速自動變速器，全輪驅動車型將採用七速雙離合自動變速器。前驅版和全輪驅動版的後懸架也有所不同，前者採用扭力樑式設置，後者則採用更複雜的多連桿設計。17英吋的輪圈是標準配置，但也有18英吋和19英吋供選擇。

在配置上Taos配備了訊息娛樂系統，6.5英吋觸摸屏是標準配置，這系統還可以配備內置導航、八聲度揚聲器BeatsAudio立體聲音響、衛星廣播和無線智能手機充電，並帶有Wi-Fi熱點功能。

外型嬌小越野車的配備，多種駕駛輔助技術，包括前方碰撞預警和自動緊急制動。主要安全配置包括盲點監測和後方交通警示系統，車道偏離警告、車道保持輔助功能和自我適應巡航控制。

 Taos設計比Tiguan細小，主要針對的用家是要求要擁有大量空間而外型輕巧纖細，並以人人負擔得起的價格全新推出的面世。Taos長175.8英吋，比Tiguan短9.3英吋。Taos的輪距比Tiguan短4英吋，雖然兩款SUV的寬度幾乎相同，但Taos的高度卻短2英吋。不過，Taos比本田HR-V和日產Kicks等其他的緊湊型越野車要大得多。相反，Taos的尺寸更接近現代圖森(Hyundai Tucson)和斯巴魯克羅斯雷克(Subaru Crossrek)等Tweners。在車廂內裡面，Taos幾乎和Tiguan一樣寬敞，有99.5立方英尺的乘客空間，而Tiguan的101.1。後座有足夠的空間供更高的乘客使用。

官方的燃油經濟性數據還沒有正式在市場公佈，據大眾車廠稱，Taos將會是擁有一流的EPA評級和一流的真實世界行車里程。試車員斯蒂文Ewing在去年駕駛Taos原型號稱節省耗油量對它來説實在容易實現。

Taos配備了訊息娛樂系統，6.5英吋觸摸屏是標準配置，以及衛星廣播和無線智能手...
Taos配備了訊息娛樂系統，6.5英吋觸摸屏是標準配置，以及衛星廣播和無線智能手機充電，並帶有Wi-Fi熱點功能等。
Taos的座艙還可以配備定制的氛圍燈、八向電動駕駛座椅、雙區空調控制、方向盤加熱...
Taos的座艙還可以配備定制的氛圍燈、八向電動駕駛座椅、雙區空調控制、方向盤加熱、前排座椅加熱和通風、全景天窗等。
Taos的後排座椅後還有792L的儲物空間，折疊後可擴充到1870L。
Taos的後排座椅後還有792L的儲物空間，折疊後可擴充到1870L。
2022年大眾Taos是一款不錯的入門車型，外觀美觀的跨界車。
2022年大眾Taos是一款不錯的入門車型，外觀美觀的跨界車。

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