張碧恆針灸師指出中醫針灸可治疫情憂鬱症

張碧恆針灸師利用暑日以「三伏貼敷」與「數九貼敷」治療多種反覆發作及過敏病症。

張碧恆針灸理療診所提供中醫針灸良方，用以有效治療各類憂鬱症，尤其是疫情 問題，其所用方法如點壓穴位、增強免疫力、防疫茶湯以及調整吐納呼吸等。

在紐約市 行醫超過四分一世紀的張碧恆針灸師指出，新冠肺炎持續蹂躪全球超過一年半。雖說近期紐約市疫情已見好轉緩解，然而每天仍舊不斷傳來病毒變異、疫情反覆的新聞，令人膽戰心驚，惶恐不安。

張醫師提出，有人看到世界各地傳來激增確診人數和死亡病例的新聞而備感焦慮抑鬱、氣促胸痛、失眠、胃口欠佳、心情大壞；有人憂慮施打疫苗出現副作用而遲遲拒絕接種，也有人擔心萬一染疫，因而產生心悸、頭暈甚至氣血不順、情緒失控、內分泌失調等症狀。她說，這類惴惴不安，憂心忡忡的現象，就有可能罹患了新冠肺炎所導致的憂鬱症。而中醫針灸正可提供各項療效確切的療法，令患者放鬆心情，舒緩情緒，恢復常態。

此外，張碧恆針灸理療診所每年固定於暑日最高溫期間推出天灸三伏貼療法，以「三伏貼敷」與「數九貼敷」特效治療多種反覆發作及過敏 病症，現已接受預約，治療期間為即日起至9月初，成人、長者及六個月以上幼兒均可參加。

三伏敷貼適用病症很廣，包括慢性支氣管炎、支氣管哮喘、過敏性鼻炎、體虛感冒咳嗽、風濕與類風濕性關節炎、強直性脊柱炎；慢性腸胃炎、潰瘍病、慢性腹洩；小兒厭食、遺尿；虛寒頭痛、頸肩肘腰腿痛、胸腹痛、痛經等。三年為一療程，病程長的患者可適當延長，連續貼敷三年以上，能夠明顯減輕適用疾病症狀，減少發病率。

執照針灸師張碧恆說，2021年三伏貼療法療程為初伏前7月1至10日，初伏7月11至20日，中伏為7月21日至8月9日，末伏為8月10至29日，末伏鞏固為8月30日至9月10日。根據中醫的三伏天療法理論，每伏第一天是開穴日，此時敷貼效果最佳。通常每伏治療一次，最好在每伏第一天，每隔10天敷藥一次，療程3-5次。每次成人3-4小時，幼兒與長者2小時，但不排除會根據個人體質或對經絡和穴位的敏感度而調整治療時間之長短。個別人士如果實在無法於伏日當天前去貼藥，也可在上述既定日期前後時間前去診所補貼，療效相當。三伏天治療期間禁食生冷、油膩、辛辣以及海鮮、羊肉、蘑菇等發物，並且需避免電扇直吹或久待在過冷之空調房。

接著，張針灸師再從中醫觀點分析說，三伏貼是利用陽氣最旺盛的時節，運用白芥子、延胡索、甘遂、細辛、生薑等辛溫的藥材做成藥餅，敷在背部，如大俞、定喘、肺俞、風門等特定穴位，把沉積體內的寒氣散出體外。但是，她指出，並非所有人都合適貼三伏貼，有感冒症狀、皮膚過敏者皆不適合。

張針灸師說，「冬病夏治」是中醫學防治疾病重要一環。它根據「黃帝內經」中「冬病夏治」與「春夏養陽」的原則，意即疾病雖在夏季少有發作，但其宿根常存體內，「夏治」是選擇夏天炎熱季節，採用恰當藥物治療，更見療效。其原理在於夏季自然界陽氣旺盛，人體陽氣浮越，此時對陽虛者用助陽藥，可更好的發揮扶陽袪寒、扶助正氣、袪除冬病根因，並可為秋冬儲存陽氣，不易被冬季嚴寒所傷。

張碧恆共有三家診所。法拉盛診所地址：38-08 Union St, #5G, Flushing, NY 11354；電話：718-353-8500，周二、五休息；艾姆赫斯特診所：87-33 Justice Ave, Elmhurst, NY 11373；電話：718-505-3500，周三及日休息；唐人街診所：華埠中央街139號(金輪中心)2樓202室；電話：212-343-9398，周三休息。各家開診時間均為9:30-17:30；網站：www.NYCWellington.com。