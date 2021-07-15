全美華商總會向30名績優大中學生頒發獎學金

全美華商總會暨國際教育慈善基金會會長陳焱焱（前排左7）與贊助商、學生們合影。其他基金會贊助商前排從左至右： Susan Shin、Cher 、楊直、MJ Mei、David Pei、 Tony Hu、會長陳焱焱、Peter Wu、Diana Wu、Frank NG、Jason Kurland、Brad Peirce、Jess Sea。

近日，全美華商總會暨國際教育 慈善基金會在紐約法拉盛飛越皇后大廈為30名績優學生頒發獎學金，獲獎的學生分別來自普林斯頓大學、哥倫比亞大學、耶魯大學、康奈爾大學、紐約大學、凱斯西儲大學、波士頓學院、紐約州立大學、紐約市 立大學、史蒂文生高中、布魯克林技術高中、布朗士科學高中等大中學校。他們是從全美100多名報名者中遴選出來的品學兼優學生。

聖母院大學的Nada Alnager及普林斯頓大學的Lawrence Chen在頒獎典禮中致辭，感謝主辦機構對他們提供的鼓勵，這些獎金對他們非常重要。他們將用獎學金進行未來的實習和學習，以提升自我，回報社會。出席頒獎儀式的有全美全美華商總會暨國際教育慈善基金會的多名贊助商，以及19名獲獎學生。無法出席頒獎活動的學生，主辦機構直接將獎狀及獎金寄給獲獎者。

全美華商總會暨國際教育慈善基金會會長陳焱焱女士表示：通過資助學生來回饋社會，是她20多年前在中國做企業就開始並一直堅持做的事。2011年，因企業擴展來到美國 ，她也發現美國還有許多優秀的大學生及中學生家境並不富裕，需要社會提供幫助。因此，她集結一批中美企業人士在2017年底成立國際教育慈善基金會，並於2018年首次頒發績優學生獎助學金，為優秀的學生尤其是有需要幫助的學生提供幫助。

她希望，有更多的愛心人士和她一起將這個項目長期做下去，也希望這些接受幫助的學生不僅可以更好地提升自己，也會努力回饋社會。陳焱焱女士是美國誠億投資集團董事長，其企業是集工業製造、地產開發、文化旅遊、健康產業、金融投資、石油行銷等產業為一體的、跨區域的現代化投資集團。公司總部位於中國廣西南寧，目前在廣西及美國紐約有多個項目。

全美華商總會及國際教育慈善基金會每年都會為美國的大學及中學生頒發獎學金，報名詳情請留意主辦機構官網：www.cgcci.org。