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前司法部特勤探員 姚旦律師為社區提供精準幫助

紐約訊
姚旦律師對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。
姚旦律師對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。

華人在美國生活和工作，難免會遇到一些民事糾紛，有時更可能會涉及刑事诉讼。司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。 特別對於社區的醫療機構業者，可謂是一個不可多得的「局內人」。

姚律師透露，華語流利的他曾被紐約州檢察長任命為特勤探員供職多年，那段崢嶸歲月最讓他懷念的是常常單槍匹馬，一個人帶著兩把槍，跑遍紐約州大大小小地方，看遍各種風土人情。在任職期間，姚律師不光和高智商罪犯與律師團隊兵不血刃交手過，也和窮兇極惡的歹徒鬥智鬥勇過。他不但跑遍了社會最底層最危險的區域，也為司法部調查過無數富豪與商業人士，從刑事大案到金融犯罪到他最擅長的醫療健保欺詐案等無不涉及。他所破的大案，曾被司法部公開發布於媒體並受邀舉辦各類中英文講座。

自開業以來，姚律師接到許多華韓裔商家以及醫療業者的求助電話。他表示，在不同階段，隨著政治風向，民意所向，以及民選官員的政治訴求等不同因素，執法力度和手段很不一樣。因此，如果沒有專業的經歷和政府內部工作的經驗，普通商家和醫療從業者遇到政府調查和民事或者刑事的追責時，很難一眼辨別出追查機構的真正目的，從而無法很好對癥下藥或者得到最佳解決方案。姚律師表示，面對潛在的刑事或者民事追責，最重要是辨別政府單位到底「要人」(坐牢)還是「要錢」(罰款)，方能夠對癥下藥。

姚律師對自己的「文武雙全」最為自豪。在警校培訓時，他曾是建校史上少有的華裔班長。姚律師認為，亞裔在美國社會不能只做悶聲做事的模範公民，該發聲時也要勇於發聲。要做到拿起筆來能寫狀子，放下筆來能拍桌子。凡事不卑不亢，沈著應對，據理力爭，方能得到主流社會和政府的尊重。一味地因為害怕而退讓，只會讓對方覺得亞裔好欺負。慕恒律師事務所除了主打的民事訴訟和刑事業務之外，也服務社區移民法，商業法，和遺產遺囑等需求。

姚旦律師事務所專業政府調查審計、白領犯罪、刑事訴訟、聯邦醫療保險欺詐追責與糾紛、勞工法違規、民事訴訟、意外事故、商業法、稅法合規與糾紛、遺產遺囑。

歡迎社區人士致電：(212)392-5828，或瀏覽網頁：www.yaolawoffice.com，約談見面與諮詢。地址：3050 Whitestone Expy，Suite # 402, Whitestone, NY 11354 （停車場在大樓後面）。

紐約州 司法部 聯邦醫療保險

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