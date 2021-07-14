降尿酸、止疼痛！「速效痛風定」進口美國 藥房、超市有售。

「速效痛風定」進口美國，各大中西藥房、超市有售。

「速效痛風定」風行亞洲，深受華人 同胞熟悉，現由美國 蘇氏藥業有限公司進口美國，各大中西藥房、超市有售。

痛風又稱為代謝性關節炎（Metabolic arthritis），成因是關節患處尿酸晶體積聚，尿酸水平太高，結成微細晶體，慢慢在身體組織積聚，其中關節內部和周圍最多。這也是關節腫痛的原因。這些晶體是在體溫較低的環境下形成，所以手指和大姆趾痛風的病例最常見，其他關節包括：手部、手指、手腕、手肘、膝部、足部及足踝都會受影響。

「速效痛風定」膠囊及貼膏，蘊含秦艽、黃柏、延胡索、赤芍、川牛膝、澤瀉、車前子、土茯苓及松香9種中藥組成。有清熱祛濕、活血通絡定痛功效。有效抑制痛風、快速排走尿酸、減輕疼痛。對疼痛比較明顯、關節腫脹的痛風患者尤其適合。「速效痛風定」膠囊及貼膏搭配使用，效果更好。

秦 艽：祛風除濕，和血舒筋，清熱利尿。

黃 柏：濕熱痢疾、泄瀉、黃疸、骨蒸勞熱，盜汗。

延胡索：活血，散瘀，理氣，止痛。

赤 芍：止痛，清熱涼血，消腫。

川牛膝：風濕腰膝疼痛，腳痿筋攣。

澤 瀉：利水滲濕；泄熱通淋。

車前子：清熱利尿，滲濕通淋，明目，祛痰。

土茯苓：解毒，除濕，利關節。

松 香：祛風，燥濕，排膿，拔毒，生肌，止痛。

「速效痛風定」總代理美國蘇氏藥業有限公司，如有任何查詢，歡迎致電蘇氏免費專線。電話：1-888-221-3496 ；網站：www.solsticemed.com。