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中美保險代理多家保險公司 選擇多 價格低

紐約訊

法拉盛的中美保險公司提供全方位保險服務，舉凡汽車、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND；小商家行業的指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險。公司成立解散、薪資、酒牌等應有盡有。汽車一年$450起，另提供為期有效三年的減點安全課享10%折扣。

公司成員在各領域擁有專業證照，透過客戶的需求提供最能節約保費的建議。在美國生活，汽車是不可或缺的交通工具，而保險有許多不同承保範圍，對汽車和駕駛人給予風險的保障，不當的投保可能導致賠償損失。汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等。換句話說，在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。

而投保房屋險是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等都是符合降低保費的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故風險也較大。中美代理多家保險公司，投保調度靈活、選擇多，更可以為該顧客量身訂製全套大樓保險方案來降低保費。

如何降低房屋保額和自付額度是相互影響保費的。中美專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買也能享受折扣。另一種情況是風險低的房子保費也相對會低，或增加房子內安裝煙霧報器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施也能獲一定房屋保險折扣，或家裡有自動噴淋和連接外界的自動報警系統，亦能獲得更高優惠。

歡迎洽詢。電話：718-321-8826；地址：39-15 Main St., #402 Flushing, NY 11354(7號地鐵口AT&T樓上)。周一至周五營業時間：9am-5:30pm。

保險 汽車 保費

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