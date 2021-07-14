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跑步時胸痛，是心臟病？醫師揭曉「八大原因」

紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

世界上有數百萬的人患有冠狀動脈疾病。這是一種很常見但是可以預防的疾病。冠狀動脈疾病將有可能嚴重地影響心臟的健康，並導致心臟病、心臟衰竭等，會影響到生活品質，不可不慎。為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)聯手推出第四支線上健康講座影片《了解冠狀動脈疾病》，由紐約長老會心臟介入科主治醫生，同時是威爾康乃爾醫學院臨床副教授的鍾鳴醫生(Ming Zhong, M.D.)擔任主講人，並透過紐約長老會皇后醫院社區健康發展部楊明德主任的的同步口譯，給予讀者關於冠狀動脈疾病的正確觀念與最新資訊。

主講醫師將會透過這支影片帶領觀眾了解冠狀動脈疾病本身及相關防治。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要：冠狀動脈疾病是有跡可循的，此類病人會出現胸痛、呼吸短促或是運動量減少的現象。所幸的是，冠狀動脈疾病可以使用保守或是介入性的治療法來處理。目前，心臟科醫師有很多方法來診斷、預防及治療冠狀動脈疾病，其中包括了藥物治療或者是非介入性的導管插入術。

欲觀看本期健康講座影片，請至連結：bit.ly/2021nypq4 或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第四波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25亞馬遜電子禮卡。名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

本期講座由紐約長老會心臟介入科主治醫生鍾鳴主講。
本期講座由紐約長老會心臟介入科主治醫生鍾鳴主講。

紐約長老會皇后醫院 世界日報 NYPQ

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