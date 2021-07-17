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「茶」飲 客來奉茶 健康飲料 從解渴到防病

紐約訊
茶園視野遼闊，心靈的饗宴。
茶園視野遼闊，心靈的饗宴。

茶飲起源於藥用，古今中外醫典記載多，現代科學也證明茶是極佳的健康飲料，從解渴到防病，都有科學依據。中國是茶葉的故鄉，是世界上最早發現茶樹和利用茶葉的文明古國。據傳遠在神農氏時期，我們的祖先就已經發現茶的藥用價值。後來，茶逐漸演化為人們日常生活的飲料。茶不僅歷史悠久，而且它與人們日常生活關係也非常密切。「客來奉茶」是中國傳統的待客禮儀，無論南北，不分民族，給上門的客人敬上一杯香茗，是最基本的待客禮節了。新娘過門後，第一件事就是要向公婆及其他長輩敬茶。開門七件事，柴、米、油、鹽、醋、茶，茶在我們的生活習慣、風俗禮儀中佔有相當重要的地位，甚至在佛教的祭祀儀式中。

●茶的保健功能

世界衛生組織調查了許多國家的飲料優劣情況，最終認為：茶為中老年人的最佳飲料。茶內含蛋白質、脂肪質、胺基酸、咖啡因、多酚類化合物、碳水化合物、果膠質、澱粉、纖維素C & B、植物色素和脂多糖等成份，具有調節生理功能，多方面的保健作用。

其功效包括：

‧生津清熱─茶中的多酚類，醣類、胺基酸及果膠能與口涎產生化學反應，刺激唾液分泌，讓口齒生津。且經實驗測量，飲熱茶所降的體溫比飲冷飲要降溫的多。

‧消炎抑菌─茶中的多酚類能殺滅多種細菌，消滅病原體，能防治口腔炎、咽喉炎、腸炎；抑制破壞骨細胞物質的作用、增強血液循環；茶多鹼能吸附重金屬及沉澱分解致癌污染物。

‧消除疲勞、促進新陳代謝，預防齲齒的發生。防止動脈硬化、高血壓、腦血栓、

興奮中樞神經增強運動能力。預防老年白內障發生或加深。

‧有良好的減肥和美容效果。

●四季茶之特性

‧春茶─顯現茶的高香氣。

‧夏茶─生長週期至頂點，營養價值高。

‧秋茶─茶性呈現溫和內斂之性韻味強。

‧冬茶─生長力趨緩蘊釀茶質之甜美。

●一壺茶 品一品 舒舒壓 鬆鬆心

中國人飲茶，講究品味、意境，更講究心情。品茶能使身心獲得放鬆與健康。茶從物質形態，昇華到精神內涵。而飲茶的習慣，從唐、宋、明、清到現代，有很大的變化，烹茶方法亦由過去煎茶為主逐步發展為沖泡為主。在現代忙碌的社會，加上疫情期間，以沏茶品茗來舒緩生活裡的煩惱及壓力，引發悠遊自在的心情，來領悟人生的道理，是個相當舒心的一個方式。

茶中的成份，一般在蔬果中也都存在，但茶飲一般因攝取頻率高，一渴就喝，可立即解渴。再是吸收速度快，液態物質比固態物質易消化吸收。茶營養成分廣，從維生素到礦物質，單寧酸到咖啡因，各種成份的融合，對人體相得益張效果。

●茶道

先把一整套的茶具備齊，包括了茶筒、茶盤、茶壺，茶匙、茶則、茶夾、茶針等，燒一壺熱水，就可開始不慌不忙一道道有條不紊的程序，一小口一小口淺酌慢飲，陶醉於一種恬靜、淡泊、忘我的境界。這清靜身心的一門學問，包含的不只是泡茶的技術，還有磨練內心的茶禪功夫，強調和靜清寂哲學。現在的茶館飲茶還備有講究的茶點來同時享用，飲茶的文化越來越豐富了精神生活。

港式飲茶，備有講究的茶點來同時享用，飲茶的文化豐富了精神生活。
港式飲茶，備有講究的茶點來同時享用，飲茶的文化豐富了精神生活。
捧起茶葉，湊近一聞，清香沁入心脾。
捧起茶葉，湊近一聞，清香沁入心脾。
小壺泡茶示範。
小壺泡茶示範。
茶道用具包括了茶筒、茶盤、茶壺，茶匙、茶則、茶夾、茶針等。
茶道用具包括了茶筒、茶盤、茶壺，茶匙、茶則、茶夾、茶針等。

中國 咖啡 高血壓

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