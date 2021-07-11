教育新趨勢 足不出戶 啟動百世（Animath）教育同步教學

百世（Animath）教育 -台灣 成立於1988年的家喻戶曉的數學品牌。Animath數學是一種思考進行式的補充教學，專注提升孩子的思考力。孩子的思考力在4歲~13歲黃金十年的前期愈早培養效果愈好、靈活度愈高，往後更有加乘的學習力！Animath的雲端 數位教材皆以動畫呈現，幫助教師引導學生思考。百世（Animath）教育現正式開放海外品牌授權。歡迎與我們合作，壹起輔助孩子培養智力探索能力，成就美好未來。

詳情郵件: [email protected]。

網站: https://animathus.com/?lang=zh-hant

專為孩子打造創意思考學習環境的補充教學，著重於訓練孩子的思考習慣，在孩子13歲腦細胞定型化以前，透過題目的設計不斷地刺激孩子的腦細胞，讓它活化養成動腦的習慣，紮根思考力。從可塑性最高的幼兒時期低年級開始，著重觀察力的培養、聯想力的延伸，打好中年級分析力與判斷力的基礎，進而於高年級充分發揮靈活運用的應變力，所培養出的不是只會考 試的能力，而是能因應真實世界帶得走的競爭力！

Animath 的大致學習內容是：

1.動畫教學：每則動畫就是一個數學知識點，觀念清楚易懂，輕鬆學好吸收。

2.目標練習：豐富的課程單元習作，反覆練習徹底學會，驗收自我學習成效。

3.遊戲學習：趣味遊戲讓數學好好玩，過程中吸收數學原理，懂得靈活運用。

題目設計

Animath數學設計很多看似很難的問題，實際是非常活用的，只要腦筋稍微轉壹下，應用簡單的基本觀念，便能解決問題。

課程設計

引導孩子有效率地觀察重點，盡情發揮聯想力，課程中持續提問的互動引導，啟發孩子舉一反三、表達與創造力。

思路設計

動畫課程中開發各種圖解分析圖表，線段圖、狀況圖列表、面積圖….等，引導孩子學會將複雜的問題簡單化，從簡捷的路徑開始，做出最佳解的分析判斷為目標。

活用設計

Animath數學把數學題目設計成生活問題，讓孩子的思考能應用在解決生活上所遇到的問題不只教孩子算數學，更訓練孩子如何運用策略來解決問題。

動畫圖解課程，引導思考好理解

Animath數學擁有專業的教研團隊，將完整系統性的教學內容，轉換成數學動畫課程，由淺入深引導學生思考。動畫圖解設計，讓孩子壹看就懂，好教好學易吸收，各種難以繪出與說明、孩子難以想像的抽象立體圖形，以靈活翻轉、切割、展開與合成各種方式表現，提升孩子空間智慧。

將教學內容系統化製作成動畫課程，教學時可跟著動態提示引導學生思考，提升教學效率。生動豐富的畫面增加課程吸引力，上課不枯燥，引導式教學增加師生互動，孩子更有學習興趣。