抗衰老醫生陳惠萍：妳也可以像趙雅芝那樣凍齡

陳惠萍醫生具豐富醫美經驗，為每個愛美女士們量身訂製抗衰老年輕化療程。

香港 影視明星趙雅芝女神般的營幕復出，讓粉絲們無不驚奇：為什麼歲月不曾在她臉上留下痕跡？抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學美容技術發達，只要堅持相信醫美，凍齡減齡逆齡都不是難題。

陳醫師表示，重力的影響引發部分臉部肌肉 疲勞，肌膚開始變得鬆弛。皮膚細胞和膠原蛋白的製造自從20歲後開始變得緩慢，此外，環境和不健康的生活方式（如日曬、陽光傷害、吸菸或污染導致的自由基和毒素）、不良的飲食和缺乏適當的皮膚護理等因素，都會導致潛在的皮膚炎症。因此，皮膚炎症不僅會導致發紅、皮膚敏感、誘發不必要的色素沉著，還會加速皮膚真皮層當中的膠原蛋白和彈性組織的降解。

這對確保肌膚緊實的真皮層有很大的影響。因此提供的治療要先找到老化主因是關鍵。究竟凹陷、下垂、紋路等老化症狀出現的原因是什麼？除了根據皮膚老化的程度接受正確的治療, 治療後還需保養才能有所謂的凍齡, 愈早愈能維持的更好。

陳醫師強調，老化過程是持續的，不可避免的。「皮膚老化的過程中，牽涉最大的一個原因是，我們肌膚真皮層組織當中的膠原蛋白和彈性組織的流失。當肌膚中的彈性組織及膠原蛋白流失之後，整個基底架構就會變得比較不穩而且薄弱，肌膚就會鬆垮、輪廓也會鬆弛下垂」。想擺脫老化，看起來年輕，除了減少導致潛在皮膚炎症和損傷的環境因素和生活方式，結合治療就要針對基底對流失的膠原蛋白進行重建將提供抗衰老的效果。

一般人處理皮膚老化問題，首先會想到 打botox或填充產品改善，但其實這些類型的治療，只能提供短期解決問題，用整形思維來解決老化是不對的。肌膚老化分為三層：全面的骨骼骨架流失、膠原蛋白流失造成凹陷、下垂、紋路，還有膚質惡化、炎症導致發紅、炎症後色素過度沉澱和日曬後導致的黃褐斑和色素曬斑。

陳醫師提出減齡五部曲如下：首部曲是治療和修復真皮以減少炎症和除去臉上的斑點，皮膚乾淨明亮；二部曲針對老化流失的骨架進行重塑，支撐起臉部輪廓線條重建骨骼、強韌基底；在三部曲的時候，可以補充流失蛋白、立體輪廓，也可以做全面拉提，如同液態線雕，讓鬆弛肌膚緊緻，拉提下垂的輪廓線，讓臉部輪廓可假緊實立體；四部曲，在做第四部治療的時候，讓表層和深層皮膚膚質進一步 改善、皮膚亮麗，這樣就可以達到視覺年紀抗老，而且自然漸進的效果。第五部的定期補充就能延緩老化。

陳惠萍皮膚美容醫學博士具豐富醫美經驗，診所新進高科技美容儀器，以其皮膚專業的醫學基礎，為愛美女士們量身訂製溫和、安全的抗衰老年輕化療程。她介紹，2020成效最好的美容組合：Advalight 鐳射+ Sylfirm微針射頻。(一)Advalight 鐳射：強力改善肝班、色斑、紅臉、毛孔；(二) Sylfirm微針射頻模式，Jett等離子用於緊膚、提拉。

此外，該診所備有最新EXOSOME幹細胞外泌體協助再生修復細胞，進一步提高結果並減少恢復時間。

詳情請電話預約陳惠萍皮膚美容中心：718-762-6462、509-6475(醫生說國、粵、英語)。門診：周一二四五，9am-5pm；周三，1-5pm；周六，9am-3pm。地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing(復興大廈)。