法拉盛喜來登酒店OASIS名品中心將開幕 火熱招商中

喜來登大酒店的名品中心OASIS是此次酒店升級的一大亮點。

法拉盛 金鑽地帶的喜來登大酒店，旗下附設OASIS名店中心即將隆重開幕，目前正在積極火熱招商之中。凡有意在中心開設精品名店，敬請及早洽商，以免向隅。

在過去30年間，喜來登大酒店已逐步漸次蛻變為北美最大華人 區地標，無人不知無人人不曉。現在為了進一步擦亮喜來登這塊國際星級連鎖品牌，更好地接待不絕於途的世界遊人旅客，業者近期不惜斥資並費時一年多全面整合升級，無論在軟硬體和服務方面，都朝著全球精品時尚旅館的指標加速轉型中。

法拉盛已成為當今北美華人最大聚居地，匯集了來自五湖四海的華人，形成國際性多樣化的生活文化圈，並像磁石般吸引著各族裔移民和遊客大量湧入，引發周邊地區不斷向外擴張與延伸。四星評級的喜來登大酒店集商務會議、餐飲、住宿、休閒與娛樂等多功能為一體，迎接世界各地來到紐約 、特別是喜好華人文化的商旅人士與觀光客。他們向來以法拉盛喜來登大酒店作為入住首選。

多年來，酒店以其高檔尊貴的面貌，一次又一次地贏得各界交相讚譽與稱道，二樓尊榮華麗的宴會廳堂，曾為無數新人完成終生大事，留下永恆不滅的美好記憶；而在酒店內大小廳堂舉辦的各類華人社區活動更是不計其數，多不勝數，包括國際會議、商業演講、研討會、教育訓練以及大型表演節目等，主辦單位無不以爭取到喜來登的優越便利場地辦活動而倍感慶幸雀躍。

此次酒店大規模翻修，作為門面的大堂是裝潢的重中之重。由於獨立桌椅的擺設已不符現今世代需求，取而代之的新穎設計是在動態的環境裡，擺放無障礙共用長桌作為視覺焦點，有利顧客自由輕鬆交談連結，培養情同一家的社區共識，讓人有賓至如歸的親切感受。人們在愉快放鬆的氛圍中邊吃邊聊，隨意即興地碰撞出靈感與創意的火花。大堂另一側則設置優雅吧檯，全日供應香醇咖啡與可口糕點，隨時為賓客補充能量與精力。至於午餐和晚餐，吧檯則提供雞尾酒和精釀啤酒、乳酪拼盤以及全天候美味輕食。

喜來登大酒店除了遵循品牌統一規格的徹底升級整修以外，其名品中心OASIS也是此次升級的一大亮點。它將現代活力和高端商旅休閒中心合而為一，全盤規畫成兼具服務、娛樂與購物等的綜合功能。名品中心的商鋪設計與布局非常符合購物消費習慣之動線。酒店底樓和一樓兩層空間聚集了一系列的精品商鋪和高檔休閒品牌。鬧中取靜悠閒尊貴的購物樂趣，是OASIS帶給消費者的終極享受；貼心的管家式物業管理也是其永續經營的完美基石。

以上招商計畫正在熱烈開展中，諮詢請打：718-767-8895；預約場地請電： 718-670-7405。喜來登大酒店地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。