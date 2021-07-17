敬請參加「萬家齊抗疫、有您一份力」幸運大抽獎

去年3月紐約全市封城以來，經歷了不同尋常的時期，但紐約以它頑強生命力的特質再次重生了。然而，這也是無數人在默默地付出和努力的成果。隨著現時紐約疫情的緩解，進入全面開放，人們的生活逐漸恢復正常。在此次艱難抗疫的歷程中，前線醫護工作者不顧自身安危守護著我們的生命和健康。也因廣大護理人員堅守崗位，關顧著各社區需要照護的人群，努力協助他們安全度過了疫情最嚴重的時候。

隨著前線醫護人員紛紛接種新冠疫苗 後，紐約也逐步向各年齡人群開放疫苗接種預約。目前，為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，進一步鞏固抗疫成果，市府更是有各種獎勵途徑。紐約市 已經達到了總統設定在7月4日前，人群70%接種率的目標。

為表達對廣大護理人員及一線醫護人員的敬意和感激，紐約中華總商會、實現夢想基金、萬有護理公司聯合舉辦「萬家齊抗疫，有您一份力」幸運大抽獎，時間自即日起至9月6日止。凡是從事護理行業的護理員或是一線醫護人員，只需憑工作證及新冠疫苗打針卡即可獲贈高級大紅袍茶葉禮包一盒及幸運大抽獎的抽獎券一張。

主辦方設立的終極抽獎，由中獎者挑選獎品。主辦方為您購買：特等獎─你挑獎品，我出錢$1999；一等獎─你挑獎品，我出錢$1399；二等獎─你挑獎品，我出錢$999；三等獎─你挑獎品，我出錢$699。同時還有現金紅包$388、$288、$188多名，各類高檔電子產品等豐富抽獎禮物。終極大抽獎的時間是：勞工節(9月6日)當天，星期一晚上6時。

此外，抽獎活動還設有「每周有禮」，在7月至9月期間，逢周五晚上6時抽出6名幸運兒，頭獎有50吋4K高清大電視，中獎幸運兒可保留抽獎券參加終極大抽獎，最多可有9次抽獎機會，所以越早參加，中獎機會越多。符合抽獎資格人士包括：所有完成接種新冠(COVID-19)疫苗護理人員、所有完成接種新冠(COVID-19)疫苗的從事醫護一線工作人員、所有轉發抽獎活動到微信朋友圈集讚30個，額外獲得抽獎票一張和高級大紅袍茶葉禮包一盒。

萬有護理公司是一間貼近社區、了解社區、關愛社區的護理機構，數年一直都積極參與社區活動，為社區長者和護理員在很多方面提供協助。疫情中，協助民眾共同防疫，派發口罩等防疫用品；在疫情最嚴重的時候，協助護理員通勤；在春節期間，為民眾安心過好中國年，安心家庭聚會，還參與協助大家做好新冠測試；在很難預約新冠疫苗期間，成功協助幾千華人民眾預約接種新冠疫苗。

萬有護理公司更是一間紐約州授權的持牌護理公司，提供親人家屬護理計畫，持證普通護理計畫及親人家屬和持牌護理的混合型護理計畫。「感恩一路同行」是萬有護理公司一直以來秉承的理念。萬有護理公司目前向在提供護理服務的持證護理員提供證書津貼$600.00，津貼計畫由2021年3月1日起已經開始實行，從5月3日開始已經向合資格的持證護理員報銷第一季度的護理證書學費。而在7月，該公司財務部門也正在努力準備向合資格的護理員報銷2021年第二季度護理證書學費，詳情請電212-920-8188萬有護理公司了解。

萬有護理公司一向非常注重護理人員的專業知識培訓，並與多家護理培訓學校保持非常緊密的聯繫和合作，如果您希望從事護理行業，想報名就讀HHA護理證書培訓課程，萬有護理公司將會提供更好的協助。萬有護理公司總公司位於孔子大廈一樓地鋪，在疫情到現在都堅持七天營業，每天都有不同崗位的同事了解您的需要。為更好地服務客人，萬有護理公司更有移動辦公室，上門協助申請護理，到客人家門口協助辦理護理相關的業務，移動辦公室的服務覆蓋紐約五大區。如果您不方便出門或者不想出門，均可打電話給萬有護理公司服務熱線。

歡迎合資格參加「萬家齊抗疫，有您一份力」幸運大抽獎的人士親臨以下地點領取抽獎券及高級大紅袍茶葉禮包一盒。

華埠 總公司﹕華埠包厘街15號1樓地鋪(華埠孔子大廈) ；

華埠辦公室﹕華埠勿街41號3樓(李氏公所大樓)；

布碌崙辦公室﹕布碌崙6203 Fort Hamilton Pkwy(N車地鐵站旁62街夾63街)；

法拉盛辦公室﹕法拉盛Haight街41-25號(大學點後面，Skyview旁，41大道及41路之間1樓)；

瞭解更多詳情，請致電212-966-2282或登錄www.NewYorkChinatown.com(紐約華埠網)。