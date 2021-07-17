2021年第一保健 Medicare Advantage 榮獲四星評級

2021年榮獲四星評級（最高五星）的第一保健老人醫療保險 Medicare Advantage計畫，保持高品質的醫療保險，在您需要時獲得您所需要的計畫福利 ，並可滿足您的獨特需求。

您是否以可負擔的價格獲得您需要的所有健保福利？只需$0每月計畫保費，第一保險的老人醫療保險Medicare Advantage計畫可提供以下福利：每月最高可達$155的自選藥物與用品OTC用款額度；您可以靈活地使用自選藥物與用品OTC用款額度，可讓您在多方面、多地點使用，包括藥房、雜貨店，甚至農貿市場。您除了可使用這張OTC卡購買非處方藥與健康相關用品之外，還可購買健康食品及新鮮的產品，一卡多用。

此外，還提供額外福利，例如：

• 牙科服務低至$0，包括假牙、牙冠及根管治療。

• 眼鏡及助聽器低至$0，有更多選項可安全地獲得醫療護理，能安全地獲得您最需要的與健康相關的用品及服務，特別是在現今的情況下。為了方便您，我們的老人醫療保險Medicare Advantage計畫提供：

• 送藥到府：處方藥及承保的自選藥物與用品；

• 24×7全天候醫生諮詢：透過電話或視頻通話向醫生諮詢。

可提供長期護理服務：

如果您符合資格，還可獲得日常生活活動協助，如穿衣、沐浴、做飯等，讓您可繼續待在家中，而且在生活起居上無需依賴他人。

深入了解第一保健老人醫療保險Medicare Advantage計劃，詳情請來電：1-844-663-0190。