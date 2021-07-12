共享陽光退休生活 Tampa附近兩個55+成人社區將開售

經過去年疫情，愈來愈多面臨退休 的第一代新移民朋友相約抱團養老，期待有個健康陽光、充實快樂的退休生活。佛州 房地產經紀Charlene Wang以MBA的市場營銷背景，紐約經商多年的經驗，和南下挑選退休居住地的親身經歷，在選地號，建造房子過程中的諸多體會，以及對本地建築商和房地產情況的研究與熟識，將幫助有意到佛州天帕市（Tampa） 安享55+退休生活的世界日報讀者找到心儀的居所。

Charlene Wang介紹，當地有正在興建的Valencia Del Sol和Del Webb BayView兩個55+社區。這兩個在建小區入口的門樓都是充滿現代感的水幕牆，通過門衛進入社區後，放眼所及都是開闊的南國椰樹林蔭大道。社區內湖水波光粼粼，椰樹鮮花交映，白鷺橫空掠過，灰色紅頂沙丘鶴悠閒踱步，一派唯美的令人心曠神怡的南國風光。

兩個小區的共同特點是全部建成後各有600多住戶，規模均屬於中小型社區。Valencia Del Sol 已經建成了2萬平方呎的會所俱樂部，包括器械設備齊全並有健身 教練的健身中心、健美工作室開設瑜伽、普拉提、健身操等課程，乒乓球、檯球室、棋牌室、手工藝工作室等應有盡有。會所的餐廳提供便利餐飲，多功能廳（Social Hall）舉辦各類社區聚會、音樂和戲劇表演。會所外面是度假式游泳池，更衣室設有淋浴間。小區還有6個哈斯魯網（Har-Tru）球場、8個匹克球場（Pickle ball）、地拋球（Bache）。Del Webb BayView的社區會所正在建設中，建成以後也是設備一應俱全。

這兩個社區的交通都很便利，靠近I-75州際公路，距離天帕市中心才20至30多哩，到天帕國際機場分別為40分鐘或一小時車程。而且只需一個多小時就會抵達迪士尼樂園，到奧蘭多市中也不過1個半小時的車程。社區的周邊超市、速食廳、24小時營業的Walmart 比比皆是，Sam' s Club、Costco、Outlet中心、華人超市、農貿市場、醫院也都在15至30分鐘車程之內，可以滿足基本的生活所需。

這兩個社區一個驅車15分鐘，即可到阿波羅海灘（Apollo Beach），另一個僅20幾分鐘就能抵達美國最美的白沙灘Clearwater或最美度假海濱城市之一Sarasota。在這裡，你可以盡情地享受大自然的陽光饋贈，感受海風習習，置身碧海藍天，看返航的漁船緩緩入港，見幾隻海豚躍出海面。美麗的天帕灣，永遠以其生機勃勃的朝陽，變幻多端的雲朵和璀璨的落日餘暉，迸發著她的獨有魅力。你會繼續自己的精彩人生，續寫夕陽無限好的金色年華！

有關詳情請洽Charlene Wang：電話：813-808-5378；email：[email protected] 、 [email protected]。Valencia Del Sol by GL Homes, Website：www.GLHomes.com；Del Webb BayView by Dell Webb, Website：www.delwebb.com。