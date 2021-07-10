奔馳 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+Coupe提升跑感

車廂主要線條包括這兩開門鎖處也有光亮銀邊。

將原來奔馳的E-Class房車系列改良加高了車身高度變成了SUV車系GLE，全新款式面世，車款隨著E-Class及其他全新款而改變。奔馳汽車 全線採用螢幕錶板，體積比原來的稍為加長和加闊，輪距較長，車廂空間增大，車身外型全新設計改良減低風阻，車頭面罩內置可開合式的Airpanel葉簾，前、後輪胎加裝擾流器，流線型門窗鏡，尾箱蓋有強化膠邊，車底部在驅動軸、油缸、後懸掛地方加有底板，新款的GLE 450型號，更是裝有三排座位的可乘座七人車，中排座椅摺疊電動化，車內乘客感覺豪華舒適，駕駛流暢自如。

GLE 53設計極具跑車風範，在機械設計、操作、控制系統和駕駛設施與稱為「53」的AMG車分別不大，所採用的3.0升直六雙渦輪增壓引擎，435匹馬力。

流線型尾部Coupe款GLE的長度與SUV款一樣，輪距則比SUV短60mm，駕車時較靈活的操控反應。汽車外型極具AMG風格，AMG款車頭入風口，內有與AMG GT相似的垂直條紋，「Powerdomes」拱線，普通GLE也有。原本黑色的輪拱，AMG的乃與車身同色。AMG款尾泵把，有大形Diffuser，四出排氣喉，左右旁有假出風口，車子標準採用20吋輪圈。

新GLE的車廂採取硬朗型設計，反映其SUV代表性，中間兩旁特有三角形手抽，讓乘客在路途顛簸時抓住平衡。錶板中層的一大片啞銀色飾塊有四個長方形冷氣出風口。多色的Ambient Lighting氣氛燈光，在車廂主要線條，包括這兩開門鎖處也有光亮銀邊，AMG版的錶板、座椅和和中橋等地方有對比色縫線，AMG款座椅有獨特的車線，前椅背有「AMG」標誌牌，軚盤轉波撥片是鋁質的，觀感更為靚麗，腳踏不銹綱；從軚盤按鍵按出來的儀錶顯示，有白色字的「Classic」、黃色字的「Sport」、單個大轉數錶的「Supersport」和「得兩個框」的「Understated」，圖案與一般GLE的大致一樣，只是正中處有「AMG」字以作交代。

「53」四門AMG GT，身形高大重的這部GLE自不然加速較慢，但當然也屬頗快的水準，動力隨踩隨有，收油再踩油之間亦一如所說全沒感受得到的Turbo Lag。Dynamic Select反應系統有「Slippery」濕地、「Comfort」、「Sport」、「Sport+」和「Individual」自定模式外，普通GLE只有的「Offroad」越野模式，AMG版分拆開有「Trail」泥路和「Sand」沙地；「Sport」模式能加快踩油和轉檔反應，轉換低檔時有補油功能；「Sport+」有再快的踩油和轉檔反應，加速時會延遲點火（Cylinder Suppression）加快接合，和提高怠速幫助起步；「Individual」可自定引擎反應、可選自動或手動、軚盤輕重、排氣聲浪和「AMG DYNAMIC」管理程式反應，後者是針對ESP穩定系統和四驅系統作出「Basic」、「Advanced」和「Pro」三種幹預程度。有435匹的3.0升直六雙渦輪增壓引擎，排氣那方有一渦輪增壓器，入氣那「EQ Boost」微混能功能，提供動力回收充電，動力隨加隨有，減速再加速之間亦一如所說全沒感受得到的Turbo Lag。

AMG款車頭入風口有垂直間條，車頭Logo有兩個圓環，大「八」字形防撞欄。流線型Coupe款GLE的長度與SUV款一樣，輪距則比SUV短。儀錶顯示有Classic、Sport、Supersport和「得兩個框」的Understated，圖案與一般GLE的大至一樣，只是正中處有「AMG」字以作交代。AMG DYNAMIC管理程式是針對ESP穩定系統和四驅系統作出「Basic」、「Advanced」和「Pro」三種程式。AMG Steering Buttons按鈕可繞過Dynamic Select系統直接改變懸掛軟硬、車身升降、換擋模式、尾喉聲浪、「AMG DYNAMIC」程式，右邊的轉盤可直接改變Dynamic Select的模式。新GLE車廂採取粗獷設計來反映其SUV身份。