房屋裝修工程要找專業持照者 違規被查業主為牌照問題買單

在美國新建房屋必須申請開工紙。

疫情 以來，紐約並沒有迎來房地產 的冷淡期，房地產熱度不降反升，隨著各行各業和房地產展露的強勁復甦勢頭，有一個行業是無論購買房地產或者開設新生意都繞不開的，那就是裝修。很多新移民也許並不清楚，在美國 就算是自家裝修，也需要申請許可證，不然就會收到罰單。

出於安全考慮，在美國裝修房屋必須申請許可證。如果不申請，除了會吃罰單之外，一旦發生裝修事故，保險也不會賠償。除此之外，在未申請的情況下私自裝修，其潛在的風險是當你要變賣房屋或申請重新貸款時，買方和貸方都會查看裝修是否符合建築標準，要求你出示許可證。如果裝修不符合標準，租客也有可能提出訴訟，讓你陷入法律官司，政府會勒令你重新申請許可證，被要求強制拆除，並支付高額罰款等。

紐約建築裝修工程法規之嚴格，手續之繁瑣是眾所周知的。疫情過後，樓宇局全面復工，對裝修工程檢查和無牌工程的打擊力度遠比疫情前大。但仍然有不少華裔房主和店主不了解法規或抱著僥倖心理，聘用一些無執照無經驗不規範但價格便宜的裝修人員，被樓宇局開罰單，罰款和停工的消息不絕於耳。

1.牌照（License）

在裝修市場上，華人裝修師傅的質素參差不齊，估計真正持有Contractor License裝修牌照的師傅少之又少，更遑論持有電工或水工執照的專業技工，在華人圈內，可以說得上是鳳毛麟角。先不說裝修的質量如何，無牌裝修潛在很多風險，為屋主店主帶來未來的隱患。到頭來，並不是無牌師傅而是業主為牌照問題買單。

2. 申請開工紙（Permit）

無牌裝修師傅從自身利益出發，他們通常會勸說業主店主省下開工紙，理由看似冠冕堂皇，能為其省錢省時間，實則便於自己做工。大多數屋主並不知道無開工紙工程所面臨的罰款可高達$15,000。一旦樓宇局發現立馬停工，該花的牌照費要出，更要罰款，時間金錢雙重損失。

沒有開工紙就開工，即便在裝修過程中僥倖通過，沒有被投訴。但裝修好的房子就像一個定時炸彈，隨時都有可能被引爆。只要樓宇局發現存在違規，如果屋主不能提供開工紙證明是合法裝修，同樣會被罰款。其中的違規，包括兩家庭改五家庭、一樓非法裝修等等。

3. 違例（Violation & Complaints）

沒有承包過正規工程的裝修團隊，工程違規操作，被鄰居路人投訴是大概率事件。一類是安全性違例，一般是小問題，如外牆高空作業沒有安全帶安全帽、工人在工地抽菸、裝修工具隨地亂扔、樓梯沒有安裝扶手等，也會由於經驗不足處理不當而困擾業主，讓其蒙受被罰款的命運。一類是工程性質違例，此類問題一般是不按照圖紙施工，如違規下挖地基等，此類違例輕則返工，重則停工。還有一類違規是法規性違例，如無開工紙作業，非法改建多家庭，此類問題處理不善必然面臨長時間的停工，損失金額不是小數，十萬以上罰款稀鬆平常。

4.移除違例或改建合法化

即使施工期間，業主能僥倖躲避了違例的檢查，潛在風險依然存在，如定時炸彈一般，隨時爆炸。當屋主出售房產或店主轉讓生意時，對方律師如果有經驗很有可能詢問改建加建是否合法。一旦發現物業存在違例，對方勢必讓買主掃清違例或將改建加建合法化，業主面臨的是兩難局面，必須要投入一筆費用，更不能百分百肯定能通過，不然就要拆清違例加建部分，也是一筆不菲的費用。

房屋違規名目繁多，找專業機構諮詢最靠譜。由此可見，聘請合規有牌照有經驗的裝修團隊是何其重要。工程每個步驟都有規有矩，掃清隱患。如果問題已經發生，屋主接到罰單以後，最好是找一家專業的機構進行諮詢，有的時候不用錢或者只花幾百塊錢就可以搞定。最怕就是找不懂行的人去處理，結果罰款照交，還耽誤時間。

樓宇局的違規名目分為三大類：

●一是安全性違例，通常會被罰款1,200元以上，嚴重的會造成停工處理。這類違規包括裝修師傅在工地吸煙、不戴安全帽、將裝修工具隨地亂丟、高空操作不繫安全帶、樓梯不安裝扶手等等。

●二是工作性質違規，是指裝修師傅沒有按照圖紙要求任意裝修，發生這種情況時，小則返工、大則停工。

●三是法例性違規，是指沒有按照樓宇局法例要求而工作。常見的包括沒有申請開工紙、週末或假日非法工作，這類罰款比較嚴重。如果接到罰單，還是找一家專業的建築設計公司諮詢是為靠譜。

結語：

不要存僥倖心理偷偷裝修，申請裝修許可證是必須的。申請許可證有兩大好處：首先不用擔心裝修的時候會有人來檢查。其次，如果裝修工程出現問題，還可以申請州裡面的一個裝修事故保險，對施工期間以及日後售屋也是一種保障。提醒屋主，房屋新建、裝修或改建一定找有資質的建築設計公司，別怕麻煩先諮詢後簽約。

文章部分內容提供：冠藝建築設計公司