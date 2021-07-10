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麥當勞與樂一通以Space Jam：A New Legacy快樂兒童餐回饋粉絲

紐約訊
麥當勞與樂一通重磅巨星的傳奇組合繼續以Space Jam：A New Legacy快樂兒童餐回饋粉絲。
麥當勞與樂一通重磅巨星的傳奇組合繼續以Space Jam：A New Legacy快樂兒童餐回饋粉絲。

該是Bugs Bunny(兔八哥)、Lola Bunny(羅拉兔)、Taz和其他角色閃亮登場的時候了，因這是麥當勞自1996年迄今首次讓Happy Meal(快樂兒童餐)華麗變身！從今天開始，熱愛快樂兒童餐的粉絲們將可得到依照即將推出的真人動畫電影 Space Jam：A New Legacy中的角色造型特別製作的樂一通(Looney Tunes)玩具，該片訂7月16日起在全美各大影院及HBO Max同步上映。從今天開始，全美各地的粉絲都可拿到獨一無二的快樂兒童餐玩具，並且通過麥當勞應用APP和McDelivery送餐服務，參加抽獎贏取服飾的機會。

每一份根據電影造型特別設計的快樂兒童餐都包括12個不同角色中的一個，或是灌籃，或是運球，或是進行其他活動。就和以往一樣，這份快樂兒童餐將在全國參與活動的麥當勞餐廳限時推出，售完為止。

談到售完為止，有一隻小鳥(Tweety崔弟)偷偷告訴我們，粉絲們仍然希望有機會得到我們上周末一推出的McDonald’s x Diamond Supply Co. x Space Jam: A New Legacy merch。所以我們特別為粉絲提供兩個機會收集這款大熱商品。您只需在7月6日-12日通過麥當勞應用APP選購快樂兒童餐，或是在7月13日-15日通過UberEats麥當勞送餐服務McDelivery點選快樂兒童餐，就可參加抽獎，有機會贏取限量版籃球球衣！

儘管如此，仍有麥當勞 x Space Jam: A New Legacy粉絲覺得不滿足，所以麥當勞將自7月初開始，通過Golden Arches Unlimited推出本組合中例如獨家設計的長袖運動衫和T卹衫等精選商品，供粉絲選購，售完為止。

我們以萬分激動的心情，延續麥當勞的Space Jam傳承，讓全家人和樂一通重磅角色一同創造新的回憶。

GMA抽獎活動為不需選購即可參加抽獎。請通過playatmcd.com/jerseywin在不選購的情形下根據規則參加抽獎，每日只限參加一次，至7月12日截止。全美50州和華盛頓特區，需年滿16歲，請參看抽獎規則了解詳情。2021 WBEI，分級為PG。

Uber Eats抽獎活動可不需選購即可參加抽獎。請通過playatmcd.com/jerseywinubereats在不選購的情形下根據規則參加抽獎。每日只限參加一次，至7月15日截止。全美50州和華盛頓特區，需年滿18歲，請參看抽獎規則瞭解詳情。2021 WBEI，分級為PG。

超級籃球巨星全球偶像LeBron James在真人動畫電影Space Jam： A New Legacy中偕同樂一通靈魂人物兔八哥踏上驚心動魄的旅程。本片由Malcolm D. Lee執導，和包括Ryan Coogler和Maverick Carter在內的創意製片團隊共同完成。

這趟穿越時光之旅是兩個世界亂糟糟的融合，顯示出某些家長如何不計一切只是為了和孩子溝通。除了James之外的堅強演員陣容，還包括Don Cheadle、Khris Davis、Sonequa Martin-Green，新人 Cedric Joe、Jeff Bergman 和 Eric Bauza。Lee根據Juel Taylor、 Tony Rettenmaier、Keenan Coogler、Terence Nance、 Jesse Gordon和 Celeste Ballard撰寫的劇本執導，故事劇本由Juel Taylor 、 Tony Rettenmaier、 Keenan Coogler 、和Terence Nance負責。本片根據Leo Benvenuti和Steve Rudnick 及 Timothy Harris和Herschel Weingrod原著「Space Jam」改編，Ryan Coogler、LeBron James、 Maverick Carter 和 Duncan Henderson擔任製片，Sev Ohanian、Zinzi Coogler、Allison Abbate、 Jesse Ehrman、Jamal Henderson、Spencer Beighley、Justin Lin、Terence Nance 和 Ivan Reitman擔任執行製片。

華納兄弟製片公司(Warner Bros. Pictures)推出由 Proximity、The SpringHill公司製作， Malcolm D. Lee執導的Space Jam: A New Legacy。本片由華納兄弟製片公司負責在全球發行。自7月起在全球各地影院上映，2021年7月16日起在全美影院及HBO Max同步上映；在美國HBO Max放映時間自影院上映日起31天為止。

Diamond Supply Co.於1998年Nicholas Tershay(又名Nicky Diamonds)在舊金山成立溜冰板金屬配件系列時創立。今天這個品牌仍然是極少數從該時代傳承至今，由業主運營的溜冰板配件品牌之一。Diamond設計並製造完整的溜冰板製品及式樣繁多的衣著、飾品和其他限量商品。Diamond的溜冰板團隊眾星雲集，包括例如Shane O’Neill、Nyjah Huston、Paul Rodriguez、Eric Koston、Guy Mariano、Boo Johnson、Torey Pudwil和其他溜冰板界最響亮的名字。以Nick Diamond的招牌設計和出色外觀為基礎，Diamond Supply Co.繼續以生產製作精良，最高品質的溜冰板產品為事業重心，在不忘初心的同時與時並進。歡迎在Instagram (@diamondsupplyco), Facebook (@diamondsupplyco), Twitter (@diamondsupplyco), 和 Nick Tershay(Nickydiamonds)上追蹤Diamond Supply Co.。

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麥當勞與樂一通的傳奇組合繼續以Space Jam：A New Legacy快樂兒童餐回饋粉絲。

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