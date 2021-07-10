感恩護理(Xtreme Care)被選中 歡迎護理加入

最近，紐約州 衛生廳挑選感恩護理(Xtreme Care)為最能滿足社區要求的CDPAP(親情)家庭護照機構之一，全州400家家庭護理機構中僅有48家被選中。對於消費者來說，他們可以查看其代理機構是否已獲批准。如果其代理機構未能獲批准，則可以與任何獲批准的代理機構聯繫。感恩家庭護理公司的電話為347-368-4341。

對於護理從業人員來說，從CDPAP轉到LHCSA/HHA是艱巨的過程，應該避免。獲得護理證書大約需要4到5周的時間。即使拿到護理證書，如果您與消費者有親戚關係，也將無法為客戶提供合法的服務。

在過去的12個多月裡，紐約州衛生部門一直在挑選最能滿足社區要求的CDPAP(親情)家庭護理機構。年初，結果公布，全州僅選擇了68家被選中。目前CDPAP家庭護理機構大約有400家。這意味著超過80%的機構將被禁止營業。消費者和護理員可以在衛生部門的網站上查看已獲批准的公司名單。(https://www.health.ny.gov/funding/rfo/20039/docs/awardees_names_and_counties.pdf)

感恩護理表示，非常榮幸地宣佈X-Treme Home Care, Inc.(感恩家庭護理公司)已被選為CDPAP認可機構之一。另外，紐約市 內正在運營的公司也被指定為紐約州其他地區提供服務。實際上，只有17家機構被認可為紐約州全部62個郡提供服務。

感恩護理(Xtreme Care)地址： 41-13 149th Place 3rd Floor Flushing, NY 11355；電話： 347-368-4341 ，分機307。