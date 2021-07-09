「為和平而歌」雲端音樂會七月七日舉行

「為和平而歌」雲端音樂會，7月7日線上舉行 。

為紀念「七七事變」抗戰76周年所舉辦的「為和平而歌」雲端音樂會，已於7月7日在線上舉行，期望聽眾通過觀看音樂會得到震撼與鼓勵。值此紀念「七七事變」抗戰76周年之際，讓我們一起祈禱，以音樂的力量警醒人們勿忘歷史，緬懷英烈，珍惜和平，反對種族歧視，捍衛和平與自由。這就是上述音樂會的理念和意義所在。

戰爭對於全人類來說就是浩劫。1937年7月7日，日本發動侵華戰爭「七七事變」，使得我們的祖國飽受蹂躪欺侮。戰爭帶給我們只有家破人亡，山河破碎。「七七事變」的槍聲引燃了中華大地的抗日烈火，從此長城內外、中原大地無分老幼，父教其子，兄勉其弟，妻子送郎共赴國難。「七七事變」的教訓警示我們，只有大家團結起來，才能救國救己於危亡。

滄海桑田，物換星移。今天我們已進入現代化建設的新時代。然而時勢的變遷、世局的變幻，全球各國經濟在相互融合中兼有競爭。世界安全局勢不容樂觀，霸權主義與種族仇恨有增無減，在美國 部分地區仇視亞裔暴力事件經常發生，身為亞裔的華人不能不有所警醒反思。

參加這次主題音樂會的演員陣容非常專業強大，其中有三位聲樂博士以及多位碩士研究生。演唱曲目選擇了抗戰時期的優秀音樂藝術作品，如冼星海作曲的黃河大合唱中的選曲，還有黃自、劉半農等音樂大師的歌曲。這次選定的歌曲及演唱者分別為黃河頌—尚斌；玫瑰三願—劉筱悅；梅娘曲—劉璐；松花江上—張晶；黃河怨——吳郁；嘉陵江上—張震；黃水謠—史豔嬌；在戰壕裡—尚斌；長城謠—吳郁；遊擊隊之歌——張震；我的祖國—殷樂；美麗家園—莊婷婷；絨花—陳夏；我的中國心—羅勃特；Anthem—羅勃特。

參演聯盟演員共計12位，分別是(一)劉璐(女高音)，本科畢業自中央音樂學院、碩士畢業自紐約曼哈頓音樂學院，目前從事音樂教學工作。(二)殷樂(女高音)，正就讀印第安那大學音樂學院聲樂博士後，目前從事聲樂教學工作。(三)劉蓧悅(女高音)，曼哈頓音樂學院碩士畢業，目前在德克薩斯州立大學(UNT)音樂學院讀聲樂。(四)史豔嬌(女中音)，畢業於瀋陽音樂學院，獲聲樂演唱藝術碩士。她是大學講師，從事藝術理論與教學實踐研究多年，現居紐約，為美國青紅國際藝術中心創辦人。她的歌聲遍佈林肯中心、卡內基音樂廳，深受觀眾喜愛與讚譽。(五)張晶(男高音)聲樂講師，復旦大學藝術團指導、上海開放大學聲樂教師、上海戲劇學院、中國福利會少年宮教師與藝術指導。他的本科及碩士學位自上海音樂學院聲樂歌劇 系獲得。(六)陳夏(女中音)，碩士畢業於波士頓隆基音樂學院，並獲得哈佛大學藝術家文憑，目前從事教學與演唱工作。(七)張震(男低音)，碩士畢業於紐約曼哈頓音樂學院，擔任出演過許多著名歌劇主要角色，活躍在中外歌劇舞臺上。他目前在中國北京從事音樂教學培訓工作。(八)莊婷婷(女高音)，旅美花腔女高音，畢業於中國音樂學院聲歌系，師從著名花腔女高音歌唱家吳碧霞教授。她自美國馬里蘭大學歌劇系獲碩士學位。2021年，她又畢業於羅格斯大學獲得歌劇系藝術家博士學位。她曾獲Charleston國際古典音樂比賽聲樂比賽第一名、美國德拉瓦州國際聲樂大賽第二名、蒲公英杯全國青年藝術新人選拔大賽美聲專業組金獎。她曾參演多部歌劇及音樂劇，多次在國內外舉辦個人獨唱音樂會及聲樂講座，亦曾在國家大劇院、美國紐約卡內基音樂廳以及CCTV及全國多地電視台春晚演出。

其他同台演出的有(九)尚斌(男低音)，畢業於烏克蘭柴可夫斯基音樂學院和義大利帕爾馬音樂學院獲歌劇表演雙碩士學位，常年活躍於紐約音樂舞台，目前從事聲樂教學工作。(十)羅勃特(Robert Weintraub，男中音)，著名美國歌唱家，活躍於各大音樂舞臺上。他聲音渾厚明亮充滿魅力，深受聽眾喜愛。(十一)李琳(鋼琴伴奏)，畢業於中央音樂學院，活躍演奏在紐約各大音樂舞臺。同時進行教學工作。(十二)吳郁(女高音)，紐約詩畫琴棋會會員、中美聲樂藝術家聯盟創辦人。畢業於廣東省藝術學校。原廣州交響樂團歌唱演員。紐約茱麗亞音樂學院美聲女高音，曾在著名的紐約卡內基音樂廳，林肯中心等紐約各大音樂劇場演唱十多場音樂會。本聯盟致力於巨集揚中華音樂文化藝術，服務社區受到紐約市 政府的頒發的傑出貢獻獎狀。在紐約疫情當下三次帶領聯盟歌手共同推出公益音樂活動。2020「中國經典藝術歌曲」線上音樂會，2021「中華詩詞歌賦」線上音樂會，2021「獻給父母親的歌」線上音樂會，2021「為和平而歌」線上音樂會。

敬請點選連結http://www.youtube.com/watch?v=FKxg-UMZOmg，觀看 Sino US Vocal artists「為和平而歌」雲端音樂會。