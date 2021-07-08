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張碧恆針灸理療即日起接受預約天灸三伏貼療法

紐約訊
張碧恆針灸師利用暑日以「三伏貼敷」與「數九貼敷」特效治療多種反覆發作及過敏病症。
張碧恆針灸師利用暑日以「三伏貼敷」與「數九貼敷」特效治療多種反覆發作及過敏病症。

張碧恆針灸理療診所每年固定於暑日最高溫期間推出天灸三伏貼療法，以「三伏貼敷」與「數九貼敷」特效治療多種反覆發作及過敏病症，現已接受預約，治療期間為即日起至9月初，成人、長者及六個月以上幼兒均可參加。

三伏敷貼適用病症很廣，包括慢性支氣管炎、支氣管哮喘、過敏性鼻炎、體虛感冒咳嗽、風濕與類風濕性關節炎、強直性脊柱炎；慢性腸胃炎、潰瘍病、慢性腹洩；小兒厭食、遺尿；虛寒頭痛、頸肩肘腰腿痛、胸腹痛、痛經等。三年為一療程，病程長的患者可適當延長，連續貼敷三年以上，能夠明顯減輕適用疾病症狀，減少發病率。

執照針灸師張碧恆具備廿餘年臨床經驗。她說，2021年三伏貼療法之療程為初伏前7月1至10日、初伏7月11至20日、中伏為7月21日至8月9日、末伏為8月10至29日，末伏鞏固為8月30日至9月10日。

張針灸師指出，根據中醫的三伏天療法理論，每伏第一天是開穴日，此時敷貼效果最佳。通常每伏治療一次，最好在每伏第一天施行，即每隔10天敷藥一次，療程3-5次。每次成人3-4小時，幼兒與長者2小時，但不排除會根據個人體質或對經絡和穴位的敏感度而調整治療時間之長短。個別人士如果實在無法於伏日當天前去貼藥，也可在上述既定日期前後時間前往診所補貼，療效相當。三伏天治療期間禁食生冷、油膩、辛辣以及海鮮、羊肉、蘑菇等發物，並且需避免電扇直吹或久待在過冷之空調房。

接著，張針灸師又從中醫的觀點來看，三伏貼是利用陽氣最旺盛的時節，運用白芥子、延胡索、甘遂、細辛、生薑等辛溫的藥材做成藥餅，敷在背部，如大俞、定喘、肺俞、風門等特定穴位，把沉積體內的寒氣散出體外，但並非所有人都合適貼三伏貼，有感冒症狀、皮膚過敏者皆不適合。

張針灸師還說，「冬病夏治」是中醫學防治疾病重要一環，它是根據「黃帝內經」中「冬病夏治」與「春夏養陽」的原則，意即疾病雖在夏季少有發作，但其宿根常存體內，「夏治」是選擇夏天炎熱季節，採用恰當藥物治療，更見收效。其原理在於夏季自然界陽氣旺盛，人體陽氣浮越，此時對陽虛者用助陽藥，可更好地發揮扶陽袪寒、扶助正氣、袪除冬病根因，並可為秋冬儲存陽氣，不易被冬季嚴寒所傷。

三家張碧恆診所，法拉盛地址：38-08 Union St, #5G, Flushing, NY 11354，電話：718-353-8500，周二休息；艾姆赫斯特：87-33 Justice Ave., Elmhurst, NY 11373，電話：718-505-3500，周三及日休息；唐人街：華埠中央街139號(金輪中心)2樓202室，電話：212-343-9398，七天開診；各家開診時間均為9:30AM-5:30PM。

針灸師張碧恆診所的候診室，窗明几淨，舒爽宜人。
針灸師張碧恆診所的候診室，窗明几淨，舒爽宜人。

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