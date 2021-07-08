Firstrade第一證券領先的美國網路券商

全美領先的零佣金交易網路券商——第一證券 (Firstrade Securities Inc.)因應業務快速增長，已完成了其在交易平台和安全系統方面的全面性技術升級。採取這項舉措的目的是為其客戶提供最佳的交易體驗、強化交易執行速度以及系統安全。

僅在過去的一年中，第一證券對其核心設備的投資 就增加了一倍，升級內容包括配備了最新的多核處理器，以及擁有3D-NAND閃存技術的高性能網路存儲系統。

升級後之交易平台的性能比先前的版本快三倍，每秒可提供300,000 I/O(讀寫速度)。速度的升級不但攸關交易成功與否，更可以實現成本節省最大化。第一證券同時也在測試多個雲端系統架構，以使未來服務更為優化。

當今金融市場在交易量以及交易速度的需求不斷升高，而身為最早實現零佣金交易的第一證券，在整體技術升級及服務方面也不斷地引領前鋒。許多新手投資者正是因為受惠於免交易費而開啟投資旅程，這種願景在當今市場中愈趨明顯。

「活躍的交易者都希望能使用先進的平台，以讓他們能夠做出更明智的投資決策和行動。我們對於核心基礎設備和IT的投資及長期承諾，也讓我們不斷贏得客戶信任，更吸引許多人前來開設投資賬戶。」第一證券董事長兼首席執行長劉錦杭說。「 第一證券自1985年成立以來，使命一直都是為客戶提供最高價值。這也是第一證券每天努力實現的目標：將客戶的需求放在首位，並為他們提供最好的工具和資源，以幫助他們做出明智的投資決策。」

Firstrade第一證券是一家領先的美國 網路券商，透過其移動應用和網路平台提供100％股票、ETF、期權、共同基金和固定收益全部零佣金交易。第一證券提供全方位的投資產品和工具，以幫助自主投資者掌控自己的財務未來。無論您是新手投資者還是活躍交易者，第一證券都致力於追求卓越，並將投資者放在第一位。第一證券自1985年一直為FINRA/SIPC成員。有關更多信息，請訪問www.firstrade.com。