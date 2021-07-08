昌發超市天景店購物滿30元 可免費停車3小時

昌發超市天景店備有大型免費停車場，凡購物滿$30元皆可獲免費停車三小時。

近期，法拉盛 廣場停車場的關閉，讓原本停車困難的法拉盛更是雪上加霜。天景廣場擁有近三千輛的超大室內停車空間，紐約法拉盛天景豪苑的昌發超市更是購物環境極佳。天景豪苑的昌發超市以物美價廉、商品齊全、種類繁多而深獲廣大僑胞的喜愛與肯定。而消費滿30元，即可獲得天景廣場內免費停車三小時，昌發天景店竭誠歡迎大家的光臨，歡迎僑胞多加利用。

昌發天景店自2011年開幕後，便一直以免費停車三小時作為號召。即使天景廣場開始施行停車收費，昌發超市天景店雖設下了消費滿30元的門檻，卻仍自行吸收了絕大多數的停車費用。昌發天景店負責人表示，昌發超市集團的服務宗旨是，「顧客的需要永遠放在第一位」。

三小時的免費停車讓眾多華裔民眾迅速感受到購物的便利，更可利用到用餐、跑銀行或其他辦事上。隨著解封的腳步，開車族對法拉盛停車位的需求更是急速加重。來一趟昌發購物不僅可一次買齊所有日常生活所需，更可以利用免費三小時的空間處理所有私事。

近年來，由於法拉盛日益繁榮，停車位問題一直困擾著開車族。而法拉盛緬街因順應公車道的法規方案更令得法拉盛交通更加擁塞，而疫情的影響下，餐廳業者開闢了室外用餐區，更是將原本就已不多的街邊停車位消耗殆盡。在高額罰單費用的逼迫下，開車的僑胞可說是叫苦連天。昌發超市天景店絕對是開車族的一道曙光，三小時的免費停車(需消費滿$30)讓僑胞輕輕鬆鬆將購物、辦事一次完成，甚至可以神閒氣定的享受一頓美食。昌發超市接受糧食券及聯合保險OTC卡。

超大空間室內停車場共有3600個車位，不論刮風下雨都不必擔心愛車受損。而天景廣場更有著許多名店提供僑胞休閒娛樂各種多樣化享受。天景廣場備有二處停車場出入口，僑胞可依自己的方便由大學點 轉41 Street或由大學點轉羅斯福大道(Roosevelt Ave.)。昌發超市集團每周備有超值特價優惠商品並於每周五刊登於世界日報 ，僑胞可由世界日報或下載消費達人便可輕鬆一覽所有特價優惠。

昌發超市法拉盛天景店地址：40-24 College Point Blvd, Flushing；電話：718-939-6688。