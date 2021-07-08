翁銀杰律師會講溫州話 專長地產法律服務

紐約市 金牌地產律師翁銀杰在法拉盛 和布碌崙八大道都開設有辦事處，專精房地產 和生意買賣的法律條文。翁律師精通多種語言，包括英語、國語、粵語，是極少能說溫州話的律師。翁律師為人親切隨和，經驗豐富，口碑很好。

翁銀杰出生於溫州，年少時在香港求學，成績優異，來美後考入哥倫比亞大學，取得機械工程學士學位，後對法律服務產生了興趣，在紐約大學法學院取得法律學位。法學院畢業後，他申請到前任紐約市市長朱利安尼領導下的紐約市法律部門工作，參與處理各類商業和地產訴訟案件。8年下來，他接觸了大量的政府訴訟案例，辦案經驗也就在此得到了大大的提高，為日後自己創業累積了寶貴的專業經驗。

翁律師表示，這段工作經歷，使他對政府、法庭的運作模式，以及原告和被告雙方的權益有了較深的了解，對他日後的法律訴訟工作有很大幫助。最大的收穫是：每一個案子都必須認真負責，每一個細節都不能出錯，更從當事人立場著想，努力為當事人爭取最大的利益。

正是這種態度，使他在2002年在法拉盛開設自己的律師事務所後，短短數年，就迅速成為法拉盛房地產交易的最大律師事務所之一，口碑極佳，業務量不斷壯大，同時代理數家銀行的房地產過戶業務。翁律師說，一個成功的律師必須做到以下幾點：一、尊重自己的專業；二、站在客戶的立場，爭取應得的利益；三、具有豐富的專業知識；四、勤力。

翁律師為人溫文儒雅，是一謙謙君子，他以優質的法律服務和盡責嚴謹的態度贏得了顧客的信賴，在華人社區及鄉親中樹立了良好的口碑。他謙虛地說：「我還不算一個成功的律師，但我一直要求自己朝這個方向努力。」

律師行布碌崙辦事處地址：54-15 8th Ave., 2樓，Brooklyn, NY；電話:718-688-0028。法拉盛總公司地址：38-08 Union St., Ste 10D, Flushing (Flushing Commons)；電話：718-670-0028。