長島為華人推出短/長期護理、復健服務

愛心護理健康管理有限公司（Loving Care Health Management LLC ）在長島 為華人 社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，專為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡） / Medicare（紅藍卡）雙重資格、MLTC或有任何主要私人保險的老年患者提供長期護理和短期住院服務。

「我們很高興將這項服務帶給每個人」，Loving Care 的首席執行官Jinna Kim女士說。「20多年來，我們已經非常成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。我們現在希望進一步將其提供給其他亞裔耆老。」

「我們提供這項服務的設施是位於A. Holly Patterson的擴展護理設施。它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每周測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者更加安全...有人說比住家房屋和其他公共設施都更好， 他們不必擔心誰會來訪家。」

Loving Care華人療養院 新任社區外展負責人林先生說：「過去30多年來，我一直在醫療保健方面努力工作，特別是過去八年一直致力於紐約老人保健護理。我很高興最終找到這樣的愛心團隊來提供這方面的服務，不必走遠，就在長島！在這裡，靠近老年人的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境。院外空間寬敞舒適、空氣清新、工作人員友善、出入有保安護衛，還有優美的環境、豐富表演節目、美味的中餐、出色的華人護士和護理團隊…很難在其他地方找到這樣完善的設施和服務。」

Loving Care 華人療養院服務項目：

·營養豐富的中式美食

·宗教祟拜和心靈關懷

·戶外郊遊活動

·生日慶祝活動/特殊節日/活動

·節目慶典和豐富娛樂活動

·說您的方言

·便利娛樂設施和電視頻道（中文/韓語/印度語）

·專業的醫療團隊駐診

·短期/長期護理

·短期/長期復健

·物理療法

·透析治療診所

·老年癡呆症/特殊護理部門

·多種感官和認知職業治療

·腦中風後亞性復康治療

·急診室

·傷口護理

·氣管切開治療

·暫托護理/臨終關懷

·呼吸機系統服務

·安排非緊急醫療預約交通工具

院長金女士歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的老年患者轉介至Loving Care Health Management (華人療養院）。

欲了解更多資訊，請致電516-566-5196（辦公室），516-439-6151（手機），[email protected]（電郵）與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫，或安排線上訪問。該設施位於紐約長島875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。