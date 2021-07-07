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紐約大中華中藥協會免費送特效藥治療癌症、肝炎、腎炎、慢性腸胃炎、新冠肺炎等

紐約訊
紐約大中華中藥協會免費提供特效藥，治療癌症、肝炎、腎炎、慢性腸胃炎、新冠肺炎等。
紐約大中華中藥協會免費提供特效藥，治療癌症、肝炎、腎炎、慢性腸胃炎、新冠肺炎等。

紐約大中華中藥協會現在免費提供患者治癌中藥，同時亦免費提供治療肝炎、腎炎、慢性腸胃炎、新冠肺炎和肺結核等的中藥特效藥，希望能藉著千百年的中華草藥文化，幫助僑胞減輕病痛。

紐約大中華中藥協會集多位資深名家會員參與研究中草藥臨床成效，綜合各類中草藥的特性及治療效果做成各種病症報告。主持人唐大衞先生長期專業從事中華中草藥研究及開發。多年來，他精心研究黄帝内經、傷寒論、金匱要略、神農本草、難經等中醫中藥名著經典，深得個中神髓。中藥治療採用中醫學，千百年來代代相傳，無數抗疫經驗中使用的中草藥，按其特性辨證論治。

唐先生廣泛吸收宋明清代以來著名中醫學家在人體臟腑器質病變治療方面的成果，對於中醫藥療效及運用都具有極高的造詣，在中醫草藥開發上取得重大成就。唐先生孜孜不倦，窮畢生精力，開發研究治療癌症的中藥特效藥物、中藥理療（食品補充劑），現免費提供給有需要的患者。

唐先生說，中華醫藥文化源遠流長，博大精深，能醫治多種病症。其中神農本草具有數千年的悠久歷史，內中提及許多中草藥治癒無數奇難雜症，深受民間大衆信賴，其神奇的效果家傳戶曉。

唐先生接著說，癌症是人類一大殺手，是歷史上最可怕的疾病，很多病人患病後都感到束手無策，到處尋求靈方妙藥。唐先生研究的治癌中藥，癌症患者服用後，病痛皆可以得到不同程度的緩解及控制。一些成功病例證明，對於癌症患者來說，能恢復到像正常人一樣健康生活，並非完全遙如幻夢。

各種類型的癌症患者（在不做化療及放療的情况下），服用上述中藥第一天，炎症可望有所减輕，並能改善睡眠。一星期左右，病情有可能進一步好轉，食慾增强，體力精力也有所恢復。一般人在服藥一兩個月後，部分患者病情會受到控制。按照中藥的每種成份，最理想的狀況是對於病患體內癌细胞的生長、增生、轉移均有抑制、殺滅作用，同時恢復癌症患者的自身免疫力

唐先生强調，開發治療癌症中藥藥物的初衷不是為了牟利，而是為了解除病患之困厄，為廣大群眾謀健康幸福。有需要的民衆，歡迎致電718-530-8610洽唐先生。

癌症 紐約 免疫力

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