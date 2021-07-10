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感恩護理(Xtreme Care)歡迎護理加入

紐約訊

感恩護理(Xtreme Care)最近被紐約州衛生廳挑選為最能滿足社區要求的CDPAP(親情)家庭護照機構之一，全州400家家庭護理機構中僅有48家被選中，歡迎護理加盟。

在過去的12個多月裡，紐約州衛生部門一直在挑選最能滿足社區要求的CDPAP(親情)家庭護理機構。年初結果公布，全州僅選擇了68家。目前CDPAP家庭護理機構大約有400家。這意味著超過80%的機構將被禁止營業。消費者和護理員可以在衛生部門的網站上查看已獲批准的公司名單。(https://www.health.ny.gov/funding/rfo/20039/docs/awardees_names_and_counties.pdf)

感恩護理表示：非常榮幸地宣布X-Treme Home Care, Inc.(感恩家庭護理公司)已被選為CDPAP認可機構之一。另外，紐約市內正在運營的公司也被指定為紐約州其他地區提供服務。實際上，只有17家機構被認可為紐約州全部62個郡提供服務。

那麼消費者現在可以做什麼呢？ 他們可以查看其代理機構是否已獲批准。如果其代理機構未能獲批准，則可以與希望合作的任何獲批准的代理機構聯繫。(感恩家庭護理公司的電話為347-368-4341)

對於護理從業人員，從CDPAP轉到LHCSA/HHA是艱巨的過程，應該避免。獲得護理證書大約需要四到五周的時間。(即使拿到護理證書，如果您與消費者有親戚關係，也將無法為客戶提供合法的服務)

感恩護理地址： 41-13 149th Place, 3rd Floor, Flushing, NY 11355，電話：347.368.4341轉分機307。

紐約州 紐約市

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