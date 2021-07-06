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北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

電話全球包月$9.99至$24.99無合約限制

紐約訊

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供商，麒麟可以讓您撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的最佳通訊產品。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，免費保留原號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟電視同時還提供北美性價比最好的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有，完超同類產品。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、體育賽事等，真高清，即點即播，無廣告，不用等待！從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個帳戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

目前市場上有一些公司的服務，客人每月要花$24.99打長途，實在是太貴了！想要換公司須支付高額手續費和罰款。想要更佳服務、更低價格，可以轉訂麒麟電視+電話。麒麟電話全球任打只需$9.99/月，只花不到一半錢，中文電視任看，電話全球任打。

大家可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇「電話+電視」組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的電視+電話服務。相對於其他商家必須綁定一年以上的霸王條款，麒麟的服務讓您選擇更自由，使用更無憂。

無論是iTalkBB的用戶，還是AT&T、Comcast、Verizon、Spectrum、Optimum任何一家服務的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低月費，尚有合約綁定的用戶也無需擔心，麒麟來幫你解決。快快致電客服代表，諮詢熱線(888)-857-6921。

手機 AT&T 中國

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