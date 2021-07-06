【北京同仁堂】法拉盛店搬新址供應各式中藥材中成藥、名中醫駐診

紐約法拉盛 的【北京 同仁堂】分店已搬至41大道（41st Ave）的新址，地點更方便。

北京同仁堂法拉盛分店供應優質地道的中藥材，人參、鹿茸、燕窩、冬蟲夏草、花旗參、高麗參、海參、靈芝等名貴藥材，特製養生保健品、中成藥及中藥飲片，並有名中醫駐診，提供針灸、執藥、中藥一條龍服務。

建於1669年的中國 北京同仁堂貨真價實，馳譽世界，為弘揚北京同仁堂的優良傳統，發揚中國博大精深的中醫藥業，結合名牌、名醫、名藥三者優勢。北京同仁堂至今已有340年歷史，目前是中國一個規模宏大、業務遍全球的中成藥集團，在中國有三間上市公司，有20餘家海外公司，國內外亦有2000間分店，貨品行銷海外40多個國家。

北京同仁堂法拉盛分店交通方便、地方寬敞，店面古色古香，裡面經售各種珍貴的中成藥。該公司有著名的六代老中醫羅江、中醫主任醫師張大衛及資深中醫師張國熾駐診，並有註冊針灸師駐診，提供按摩、推拿服務（敬請預約）。此外，並有專人執藥、煎藥，為客人提供一條龍服務。

北京同仁堂供應多款能預防疫症、增強身體抵抗力的中草藥，如金銀花、菊花、夏枯草、板藍根供僑胞選購，亦有多種由純天然中藥提煉配製之無糖感冒清熱顆粒，及特強濃縮板藍根顆粒，有清除感冒、頭痛發熱、瘟疫、發熱咽痛之功效。

北京同仁堂法拉盛分店地址：136-75 41st Ave., Flushing, NY 11355，預約電話：917-285-2896。布碌崙8大道分店地址：4311 8th Ave., Brooklyn, NY 11232，8大道43夾44街，可乘巴士B70或B35、或D線地鐵到9大道站前往。預約電話：929-250-2605，傳真：929-250-2606。