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戒菸後 吃得健康活得快樂

紐約訊

盛夏已經到來，大家注意到食慾隨著氣溫的上升而下降。許多吸菸者也感覺到，戒菸後嘴裡好像食之無味，需要口味更重的食物。令人鼓舞的消息是，戒菸幾天後，吸菸者的味蕾會重新活躍起來，他們就能更好地品嚐食物了。如果想幫助親朋戒菸，您可以建議他們打電話給《ASQ華語戒菸專線》1-800-838-8917，或者在網上註冊www.asq-chinese.org獲取免費的戒菸服務。

ASQ願與您分享一道簡單可口的菜餚，既能促進健康，又能刺激味蕾。讓全家人共度快樂時光！

蕎麥麵的營養價值高於小麥麵或米粉。它富含纖維、有良好的蛋白質、並含有大量的礦物質和維生素。

享用這種有堅果風味的麵條可以有多種方式，可以將它搭配蔬菜，如山藥、白蘿蔔、黃瓜、豆芽和海藻類蔬菜。亞洲文化已經了解到這些特殊的涼爽蔬菜具有抗炎特性，可以幫助加強消化系統和呼吸系統，並可能有助於降低肺炎和腸胃炎的風險。

你也可以配上爸爸最喜歡的蛋白質，比如烤肉、雞蛋、豆腐或毛豆。

https://www.livestrong.com/article/525713-the-nutrition-in-daikon/

https://www.livestrong.com/article/41769-bean-sprouts-nutrition-information/

http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=135

涼拌麵的三種亞洲風味醬料：按照包裝說明把蕎麥麵煮熟，過冷水，晾乾。

中式芝麻醬汁：

3湯匙芝麻醬；3湯匙水；1湯匙蒜末；1湯匙薑末；2湯匙醋；1湯匙醬油；1湯匙芝麻油；3/4湯匙糖（按個人口味選用）。將所有材料調勻，備用。

韓式蕎麥麵蘸料：https://mykoreankitchen.com/cold-soba-noodles/。

2又1/2杯水；1/2杯Tsuyu日式蕎麵露；1湯匙Hondashi海鮮素（按個人口味選用）。將所有材料調勻，冷藏於冰箱裡備用。

越南式蘸料（NUOC CHAM）：https://www.geniuskitchen.com/recipe/vietnamese-dipping-sauce-nuoc-cham-172588?photo=175337。

1小條紅蘿蔔，剁碎；2瓣大蒜，剁碎；2湯匙糖；1/2杯溫水；1/4 杯魚露（可選素食版）；1/4杯新鮮青檸檬汁；2湯匙白醋；1 棵青蔥，切碎；1個泰國紅辣椒，剁碎（可選用）。

把大蒜和糖混和好，加入其餘材料，拌好備用。

ASQ是由《美國疾病控制及預防中心》（CDC）所資助。自從2012年成立以來，已幫全美國50個州、超過15,000名亞裔人士提供服務。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間7:00am至9:00pm（美東時間10:00am至12:00am）。國語及粵語專線：1-800-838-8917，www.asq-chinese.org；韓語：1-800-556-5564，www.asq-korean.org；越南語：1-800-778-8440，www.asq-viet.org。

請瀏覽www.asq-shop.org以索取有關戒菸的免費宣傳資料和單張。運費全免。To learn more about ASQ in English, visit: www.asiansmokersquitline.org。

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