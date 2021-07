戒菸後 吃得健康活得快樂

盛夏已經到來,大家注意到食慾隨著氣溫的上升而下降。許多吸菸者也感覺到,戒菸後嘴裡好像食之無味,需要口味更重的食物。令人鼓舞的消息是,戒菸幾天後,吸菸者的味蕾會重新活躍起來,他們就能更好地品嚐食物了。如果想幫助親朋戒菸,您可以建議他們打電話給《ASQ華語戒菸專線》1-800-838-8917,或者在網上註冊www.asq-chinese.org獲取免費的戒菸服務。

ASQ願與您分享一道簡單可口的菜餚,既能促進健康,又能刺激味蕾。讓全家人共度快樂時光!

蕎麥麵的營養價值高於小麥麵或米粉。它富含纖維、有良好的蛋白質、並含有大量的礦物質和維生素。

享用這種有堅果風味的麵條可以有多種方式,可以將它搭配蔬菜,如山藥、白蘿蔔、黃瓜、豆芽和海藻類蔬菜。亞洲文化已經了解到這些特殊的涼爽蔬菜具有抗炎特性,可以幫助加強消化系統和呼吸系統,並可能有助於降低肺炎和腸胃炎的風險。

你也可以配上爸爸最喜歡的蛋白質,比如烤肉、雞蛋、豆腐或毛豆。

涼拌麵的三種亞洲風味醬料:按照包裝說明把蕎麥麵煮熟,過冷水,晾乾。

中式芝麻醬汁:

3湯匙芝麻醬;3湯匙水;1湯匙蒜末;1湯匙薑末;2湯匙醋;1湯匙醬油;1湯匙芝麻油;3/4湯匙糖(按個人口味選用)。將所有材料調勻,備用。

韓式蕎麥麵蘸料:https://mykoreankitchen.com/cold-soba-noodles/。

2又1/2杯水;1/2杯Tsuyu日式蕎麵露;1湯匙Hondashi海鮮素(按個人口味選用)。將所有材料調勻,冷藏於冰箱裡備用。

越南 式蘸料(NUOC CHAM):https://www.geniuskitchen.com/recipe/vietnamese-dipping-sauce-nuoc-cham-172588?photo=175337。

1小條紅蘿蔔,剁碎;2瓣大蒜,剁碎;2湯匙糖;1/2杯溫水;1/4 杯魚露(可選素食版);1/4杯新鮮青檸檬汁;2湯匙白醋;1 棵青蔥,切碎;1個泰國紅辣椒,剁碎(可選用)。

把大蒜和糖混和好,加入其餘材料,拌好備用。

ASQ是由《美國 疾病控制及預防中心》(CDC)所資助。自從2012年成立以來,已幫全美國50個州、超過15,000名亞裔 人士提供服務。

ASQ的服務時間是星期一到星期五,美國西岸時間7:00am至9:00pm(美東時間10:00am至12:00am)。國語及粵語專線:1-800-838-8917,www.asq-chinese.org;韓語:1-800-556-5564,www.asq-korean.org;越南語:1-800-778-8440,www.asq-viet.org。

請瀏覽www.asq-shop.org以索取有關戒菸的免費宣傳資料和單張。運費全免。To learn more about ASQ in English, visit: www.asiansmokersquitline.org。