佳欣旅遊 大西洋城、巴爾的摩、DC三日遊

佳欣旅遊推出三日遊，到大西洋城看雷鳥F-16飛行秀、巴爾的摩大啖美食、走訪DC感受新氣象。

因疫情深居簡出一年半的大家，終於盼來充滿熱情的美麗夏天。新州大西洋城8月18日迎來了雷鳥F-16六機世界最好的飛行表演，也邀請了加拿大皇家紅箭隊、美國陸軍金騎士跳傘隊、CEICO螺旋機6機秀、A-10、P40、P51各式戰機、特技單機、海防隊海上救護操演等。

佳欣旅遊傅鶴鳴特別為旅客爭取了最優惠特價，預訂了大西洋城海灘步道 最新最大賭場酒店住宿一晚，兩千個房間，十個大型各國風味餐廳，白天可在海灘、木板步道、酒店平台觀看長達5個小時的飛行表演，室內外游泳 三溫暖按摩，酒店內商場或一哩長步道餐飲商店購物；晚上至對面遊藝場坐大旋轉飛輪、玩嘉年華遊樂場，前往熱鬧的夜生活或仰看寧靜的海邊星空。

舒服的大型巴士8/18早上7時法拉盛 出發，10時多到達大西洋城入住賭場豪華酒店，出來即是海灘，飛行表演就在眼前，全天可享受久違一年半的沙灘、游泳、步道、豪華酒店、美食餐廳、歌舞、遊樂場。21歲以上每人可得$10賭券。第二天上午前往巴爾的摩的內灣港區，有科學館、水族館、憲法號帆艦、海鮮餐廳，讓大家自由前往。再至首府華盛頓遊覽國會、林肯紀念堂、韓戰越戰紀念碑、中國城，夜宿華盛頓酒店。第三天上午前往杜勒斯機場內有著各式飛機及退役的太空梭航太博物館，下午至國家大草坪，自由選擇前往白宮、華盛頓紀念碑、國家歷史館、自然歷史館、國家美術館、國家航天館。結束後，訪客返回紐約。

費用每人$299，兒童$169，包巴士、酒店、遊覽。7/25報名截止，名額有限逾期不收。佳欣旅遊地址：法拉盛37-02緬街時代商場一樓F6A室。電話：(917) 375-7740、(718) 358-7228。