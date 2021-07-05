法拉盛「財富中心」新裝共享辦公室

法拉盛 首個共享概念的現代辦公中心「財富中心」（Mercury Center Flushing）已經開業，該中心不須簽租約，採月會員制，成員可以靈活地根據需求租用。

近年來，共享辦公室成為流行，引爆了辦公室革命，使辦公室更為人性，也更適合現代人的需要。過去一年的疫情 更加快了這一改變。許多專業人士，如會計師、律師、保險、地產、旅遊等專業人士，只是需要一個「辦公桌」，或只是一個小房間，以及一個可以接待客戶來訪的地方。租賃條件要靈活，不想受到長期租賃協議的約束。「財富中心」洞察這一需求，率先在法拉盛中心推出共享辦公室這一全新的辦公室概念。

「財富中心」在設計上更考慮了亞裔 社區的需求。中心分為兩個主要部分，中間由大型會議室連接。前台公共區域用於接待訪客和會員的客人。如果需要更多隱私，則有兩個「團隊會議室」，可以用作客戶會議室。後方公共區域僅供會員使用。

與傳統辦公室相比，「財富中心」有幾個特點：

1. 不須簽租約，採月會員制，成員可以靈活地根據需求租用；

2. 為會員提供郵件接收服務和儲物櫃。會員可以使用中心的實際地址作為其官方營業地址；

3. 內設11個私人辦公室，設施齊全。成員只需帶上自己的電腦就可工作。

4. 設有23個「工作站」，包括共享辦公桌和充電設備，帶上自己的電腦連接到中心的wifi網路就能開始工作；

5. 該中心已安裝了專用的光纖高速網絡，容量高達1G。這將確保中心有能力同時主持多個Zoom Meeting或視頻下載，而不會斷網。

會議室有一個特別的功能，在設計時考慮了虛擬會議。會議室的相機將捕獲自動講話的任何人的圖像。音頻系統配備了一個360度的麥克風，非常靈敏。它會從房間的各個角落拾取聲音。會議室每小時供會員和非會員租用；通過中心的互聯網，會員可以利用中心的高速網路打印機，滿足他們的打印需求；該中心還提供圖形設計服務，用於完成諸如徽標、名片設計和印刷之類的簡單任務。中心向會員提供免費的咖啡、茶和水，有多種口味的茶可供選擇。

總體而言，該中心提供了一個位於中央且光線明亮的空間，並具有非常平衡的HVAC系統，以確保新鮮空氣在整個空間中漂浮。大樓經過了徹底的改建，擁有嶄新的外觀，新的公共區域；新的環保型LED照明系統，潔淨的洗手間和新鮮的空氣；這些是良好工作環境的重要組成部分，但最重要的是，其優越而便利的地理位置對會員而言至關重要。

更多資訊請電：212-225-8400。Email：[email protected]。地址：39-10 Main St., 3rd Fl., Flushing, NY 11354（HSBC銀行緬街分行）。