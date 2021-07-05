金神大賭場舉辦盛夏樂繽紛活動

康州金神大賭場年度盛大活動「盛夏樂繽紛」即將開始，時間為6月28日至9月3日。金神大賭場連續十年為廣大賓客提供安全愉快的玩樂、用餐和購物體驗。活動有最精彩的現場表演、現金贈送、各式活動、禮物大派送、美食 等，是您今夏玩樂度假的好去處。新增AMTRAK免費接駁巴士，為您提供更便捷的交通選擇，一下車就能直達金神大賭場，開啟您的盛夏享樂之旅。

●更多獎金星期一

每周一$10,000現金大獎等著您！每周一上午10時至晚上7時30分，每30分鐘將有一位騰鑽會員被隨機選中獲贈$500現金獎勵，每周一都有20位贏家。玩您喜愛的角子機、賭桌、混合博彩遊戲等，就有機會贏取獎勵。

●享受陽光星期二

每周二與您同等級會員競賽，贏取高達$1,000騰鑽消費點數。每周二早上6時至晚上10時，每個等級有5位贏家。玩您喜愛的角子機、賭桌遊戲、或者賽馬下注和到撲克室暢玩，與您同等級的會員競賽。每周二獲得最多級別積分即贏取大獎。

●盡情玩樂星期三

每周三早上6時至深夜12時，玩您喜愛的角子機遊戲即可獲得雙倍騰鑽消費點數（特定角子機和賽馬除外，不包括在賭桌遊戲、混合博彩遊戲和撲克房贏取的騰鑽消費點數）。帶上一位朋友加入騰鑽會員，賭場會獎勵每人$10免費暢玩角子機。如果來賓提供電子郵件，賭場會發送額外的$10免費暢玩角子機。僅限新騰鑽會員。

●驚喜不斷星期四

每周四早上11時至晚上9時全天都能贏取您的獎品。玩您喜愛的角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲、或者到撲克室暢玩，幸運的騰鑽會員將被隨機選中贏得超級大禮和體驗。

●樂繽紛星期五

從7月2日起的每周五早上10時開始，前1,000名騰鑽會員可在Earth賭場內Hash House A Go Go旁邊的Play+活動中心獲得一件免費T恤。每周發放的T恤顏色均不同，集齊全部10種為夏日增添色彩。晚上7時至11時現場將有最佳樂隊演出，不需門票。

●亞洲風味餐廳TAO

全球聞名的明星品牌餐廳 TAO匯聚高端亞洲特色美食，賓客可以品嚐到來自海陸空的各種美食，如沙爹智利鱸魚、龍蝦雲吞、北京 烤鴨、孖沙坭埋脆皮鮪魚及備受稱讚的金槍魚刺身。TAO餐廳的飲品餐單迎合亞洲口味，特色精製雞尾酒有創意易入口，清酒種類豐富。 新餐廳位於Sky酒店大堂旁，佔地一萬平方呎，可容納三百人，為金神亞裔顧客增添一個受歡迎的用餐選擇。請致電860-862-0888預訂。

2021雷安娜「舊夢不須記」金曲演唱會

由美國 超新星娛樂公司籌辦的2021雷安娜「舊夢不須記」金曲演唱會，將於8月14日晚上11點半，在康州金神大賭場宴會廳隆重登場。第一屆超新星歌唱大賽冠軍李宣欣和季軍蕭珊珊，會作為特別嘉賓同場助陣。金牌唱將演繹經典金曲，機會難得，切勿錯過！VIP票價$88，普通票價$48，購票請致電熱線917-686-0866。

更多娛樂表演節目請瀏覽中文網站：mohegansun.com/888，或致電亞洲市場部熱線電話：1-877-999-9977。