紐約爐頭帶領中餐業改朝換代 走在餐具界的前端 Jeremy Pan從暨大走出搖身一變為爐具界風雲人物

紐約爐頭二維碼。

「紐約 爐頭」負責人Jeremy Pan秉承著傳揚中華美食 文化的理念，創新再創新，進步再進步的精神，為中餐業打造出度身訂製的爐具，在紐約建立起自我的「爐具王國」。

身兼多職的暨大社聯創始人Jeremy Pan原藉山東，1982年考上暨南大學，開啟了他大學之旅，並因為人能幹，處事認真負責，當時擔任了首屆社聯的主席。他將自己大部分的時間都專注投入到社團的運營與建設中。這段時間為其培養出成熟的人際處事態度为以後開拓了廣闊的人生舞臺埋下了伏筆。

●巧廚難為無爐之炊 為中餐打造「紐約爐頭」

1989年，Jeremy Pan隻身飄洋過海來到美國 ，在這片完全陌生的土地上尋找他新的機遇。初到美國，人生路不熟的他為了生計也曾在唐人街的餐館當過雜工，刻苦耐勞的他曾做過無數辛苦的工作。在一次機緣巧合之下，他接觸到了進出口貿易行業，正是這次經歷使他看到了一個新的商機。他直覺上感覺到中餐業的烹飪技法對爐具有著特殊的需求，然而，美國的爐具製作需要認證資格，即使是從中國或亞洲採購回來爐具，沒有經過州市政府認證，也無法在美國境內使用。因此，僑胞想要在美國加入中餐行業，亦很難找到合適的爐頭餐具設備。商業目光敏銳的他洞察到了這片市場的無限商機，再經過細心市場調查分析，並發現在當時美國經營中餐爐具的業者大多是不明中餐業需求的美國人，有志成為中華美食文化的傳揚者，Jeremy Pan從內心深處掀起了要改變這種不正常局面的想法。

●研發中餐爐具

他經過兩年的細心籌備，於1994年，Jeremy Pan在美國創建了紐約爐頭餐具有限公司，這是一家集研發、設計、製造於一體的專業餐飲界廚房設備生產企業，其產品全部經過美國政府衛生、煤氣、電氣等管理部門的嚴格認證，獲得NSF、UL、CSA、ETL等權威機構授權，設計、生產、銷售各種炊具和餐具，可以根據使用者需求，餐館規模和經營特色，量身訂製各種專業產品。

中華美食文化博大精深，川、魯、粵、蘇、浙、閩、湘、徽八大菜系，炒、煎、炸、蒸、炆、煮、多種烹飪手法，不同烹飪方式所用廚具都有不同的要求。公司在Jeremy Pan的帶領下，其團隊工作要求嚴謹、處事認真，根據不同菜式要求，對於火候和做法的特點，並按照美國衛生標準，設計、研發出粵式、川式等多種系列的中餐爐具。憑藉著高品質的產品、個性化的設計、安全可靠的性能，紐約爐頭已經成為品牌的象徵，質量的保證。成為如食界品牌海底撈、熊貓速食、大董烤鴨等眾多知名連鎖中餐館的指定選擇。除此之外，紐約爐頭也是唯一入選北美最大的廚具展會—芝加哥展會的華人廚具品牌，為中國廚具走向海外市場開拓了道路。

●讓美國人愛上中式美食，更希望能讓美國人做中餐

經過Jeremy Pan三十年的精心經營，紐約爐頭現已成為全美爐具行業的佼佼者，在中國、韓國、日本建有標準廚具產品的生產基地，各式產品在南北美洲擁有上萬用戶，在中式、韓式、日式、義大利式等餐廳中得到廣泛使用，其中包括美國大型連鎖餐飲集團TAO Group、雲頂賭場（Resort World Casino）等等，甚至走進了學府，麻省大學的食堂都是使用著紐約爐頭這品牌。

作為紐約「爐具大王」，Jeremy Pan兢兢業業、埋頭苦幹，始終不忘初心，他將無限創意融入產品推陳出新，與餐飲行業同步與時並進互相結合，研發多項全新設計，推出了一浪又一浪的時尚創意，致力於將中華美食文化發揚光大，為中餐館解決「爐具之憂」，讓中國菜、走向世界。對於未來的發展目標，Jeremy Pan表示，中華美食源遠流長、博大精深，使其在美國及世界各地發揚光大，是我們従業者的責任與使命。我們的目標不僅是讓美國人愛上中式美食，更希望能讓美國人做學做中餐。

●結語

雖已告別校園多年，儘管身在他鄉，但他依然心係暨南。去年國內疫情爆發，Jeremy Pan作為美中校友會的成員之一，派出自己公司的車輛，協助醫療物資緊急輸送，他表示，不論有什麼事情我都會提供幫忙的，因為那是我的母校生於斯長於斯義無反顧的幫助。