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「五穀豐」高碑店豆腐絲適用所有菜系 居家防疫的好選擇

紐約訊
「五穀豐」高碑店豆腐絲。
「五穀豐」高碑店豆腐絲。

北方食品公司以「五穀豐」為品牌分銷高碑店牌系列豆製品已有十餘年，經過北方公司多年的辛勤推廣，「五穀豐」高碑店豆製品受到了美國亞裔及其他喜食東方食品的朋友們的喜愛，更是居家防疫煮菜的好選擇。

五穀豐系列高碑店牌豆製品的種類有原味豆片、五香豆片、原味豆絲、五香豆絲、素雞、豆泡、齋鮮腐皮、豆腐卷、百葉結等，口味更是豐富，有麻辣、五香、原味等。

五穀豐系列高碑店牌豆製品具以下特點：1.採用獨特的工藝，經過篩選、浸泡、磨漿、去渣、凝固、壓片、鹵煮等十幾道工序精製而成。火候及時間掌握適當，色、味入絲，不軟不爛不斷，聞之豆香撲鼻，食之筋道嫩韌。2.採用優質非轉基因東北大豆，嚴格篩選，並加入一定的東北黑豆。眾所周知，東北大豆和黑豆富含多種人體所需的維生素，鋅、鈣、鐵、碘等微量元素含量高，蛋白質含量更是各種食材之最。3.獨特的工藝和優質的選材，讓高碑店牌豆製品可塑性強。可涼拌、烹炒、煎炸、煲湯、卷菜、醬鹵、火鍋、甚至開袋即食，高碑店牌豆製品幾乎適用所有菜系和烹飪方法，一桌豆腐宴做出無數不同風格口味的菜品。

許多消費者在品嘗了五穀豐系列高碑店豆腐絲後認為，無論是口感還是外觀都優於一些美國當地生產的豆腐絲。其差別在於大豆選料的不同。五穀豐系列的高碑店豆腐絲採用中國東北非轉基因大豆，其蛋白質含量要比美國轉基因大豆高出10%以上。此外，中國是生產豆製品的原產地，傳統工藝和身懷絕技的技師做的豆製品非一般人所能比。因此，吃五穀豐高碑店豆腐絲吃出好味道是必然的。中餐館是把中國美食文化介紹給美國主流社會的主力軍，好產品永遠是中餐館大廚的最愛，近年來，五穀豐高碑店豆腐絲成了中餐館大廚的新寵，他們用高碑店豆腐絲做百葉豆絲、豆腐絲老鴨湯、涼拌幹絲，現在又流行用高碑店豆片做春捲皮、做包菜皮，吃得老美食客不亦樂乎。

北方食品公司訂貨電話：1-888-496-6888。

美國 中國 中餐館

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