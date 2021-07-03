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信心商業駕校 助僑胞實現美國夢旅美華人教練李健高品質教學獲好評

紐約訊
信心商業駕校的學員在法拉盛租用場地進行封閉培訓。
信心商業駕校的學員在法拉盛租用場地進行封閉培訓。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健（Jacky Li）經營的信心商業駕校（J&S Reliance Driving School），因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得政府指定的商業駕駛員培訓機構授權，凡符合資格者該校可協助申請A貨櫃、B、P、S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作，工作資源含括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會，工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款機構簽約合作首家推出分期付款學駕照計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

Jacky表示，紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔占用，而華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人了解並收益。

Jacky繼2008年與朋友一起開設了駕駛學校，翻譯並編印了首份中文摩托車試題，通過不懈的努力，於2009年獲得了紐約州交通廳許可，設立了中文摩托車筆試專場，成為全美首家合法採用中文作為考試的摩托車駕校，使千餘僑胞受惠，獲得了他們夢寐以求的摩托車駕照之後，曾經嘗試推廣商業駕照中文化，雖經多方努力，紐約州同意採用中文，但由於商業駕照屬於聯邦管制，英文是唯一指定語言，不同意降級使用中文考取駕照，所以即使在州內考取了商業駕照，日後也無法成功轉入其他各州。況且，僅是筆試用中文，路試依然要用英文考試，衡量利弊之後最終放棄了這條路，翻譯編寫了筆試複習題和路試車檢教材，用最簡單的方式，成為首家華人採用中英雙語教學的紐約巿政府成員，幫助更多人快速合法地拿到商業駕照，使他們年收入超過十萬變成了現實，遍居全美各地安居樂業。

多年來的教學體驗，讓Jacky感到在路邊學車既危險又浪費時間，來往的車輛會讓學員分心，因為等待時間過長浪費了學員的學車時間，便額外出資在交通方便的皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

突如其來的疫情使運輸行業市場需求猛增，因為貨運行業的發展，美國至少還需五萬名貨車司機，駕校時常會收到貨運公司的來電和郵件，尋求駕駛司機。貨運司機對於語言的要求不是特別高，但辛苦是事實，Jacky建議在身體健康的情況下，辛苦幾年為以後的生活奠定基礎。新司機如在語言上有障礙，找工作時可從副駕做起，當積累一部分經驗後，可成為獨立主駕。

感謝諸位教練的辛勞付出和各位學員的努力，J&S如今已成為美東地區較具規模的商業駕校，也是紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校，今後將一如既往竭誠為大家提供服務，希望可以説明到更多的人！

信心商業駕校（J&S Reliance Driving School）辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369；報名電話：718-205-6789，347-269-4001。

紐約市 駕照 華人

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