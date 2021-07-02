長島理斯有機農場 郊遊踏青首選各種花卉、農產、果蔬純淨自然 新鮮認證有保障

長島理斯有機農場的各種有機農產品。

長島 東邊旅遊資源豐富，向來是紐約客周末郊遊的首選。從葡萄園、薰衣草農場、有機農場、花圃、沙灘、到各種果園等，讓大家享受美麗的大自然，大人小孩均宜。由華人在長島創辦的RA's Farm「理斯有機農場」，經過多年精心策畫和經營，各種花卉、農產品和果蔬都已成熟，適合華人的生活和口味，歡迎大家來農場遊覽、採摘，舉辦郊遊活動，每周七天迎客。

理斯有機農場在長島快速公路495的68出口，占地40英畝，環境優美，農場中心有天然小湖。農場目前主營有機香菇（可至養殖間自行採取）、散養的走地雞雞蛋（如果願意，可入雞舍取蛋）、童子雞、各種有機時令蔬菜（自行摘取）、以及有機草莓等。

農場創辦人林先生表示，理斯有機農場加入了農業部 的土壤環保計畫soil conservation program，農業部每年會過來檢查各項指標，農業部有機認證機構每年做年檢。他們是紐約州 有機種植協會會員，農場的菇類產品還通過了猶太人的Star K認證。理斯農場從來不打除草劑，他們聘有專人專職鏟草。農場的艾草、蒲公英、馬齒莧都可以涼拌生吃。

農場目前供應：

有機香菇：$5/磅；有機王子菇：$5/磅；有機草莓：$6/磅；有機青菜：$3/磅；

活殺童子雞：$18/隻。還有花卉供應：紫薇，芍藥花，桂花，桔香，牡丹，梔子花，杜娟花 ，茶花等。

理斯有機農場環境優美，中心是天然小湖，黑白天鵝長年寄居湖心，野鴨大雁不計其數。農場土地沿Forge河自然延伸，農場和河水結合部形成了一片不受侵擾的自然生態環境區域，是野鹿、野火雞、野鴨子棲息的天堂。土地空曠，空氣好，適合舉行戶外活動、燒烤，如家庭、社團的聯誼會等。

農場位址：172 Barnes Road, Moriches, NY 11955，長島快速公路I-495 68出口，預約電話：516-816-8467或201-696-6788，歡迎到農場選購，亦可電話預訂，到長島中部40出口的Westbury取貨。