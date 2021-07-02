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疫情間零售藥品價格漲幅超通脹率Medicare Part D品牌藥支出增加近400億

紐約訊

據AARP樂齡會公共政策研究所（Public Policy Institute, PPI）最新報告顯示，2020年，有260種常用品牌處方藥零售價格漲幅2.9%，是一般通貨膨脹率1.3%的兩倍多。一種經常使用品牌藥的年平均費用超過6,600美元，比2015年高出超過1,500美元。對於每月服用4至5種處方藥的典型美國老年人來說，去年的年度治療費用已超過3.1萬美元，遠遠超過Medicare受益人的平均年收入2.6萬美元。

AARP樂齡會執行副主席兼公共政策總監Debra Whitman稱：「即使是在疫情和金融危機期間，品牌藥公司還在繼續提高價格，上漲速度遠比其他商品和服務快得多，這是不可原諒的。沒有人應該被迫選擇是支付帳單，還是支付藥費以保持健康。我們的領導現在需要採取行動來降低藥品價格。」

儘管2020年是至少自2006年以來年平均價格上漲最慢的一年，但仍然是通脹率的兩倍多，並且隨後幾年的年平均價格漲幅也相當高。AARP樂齡會分析了這些價格趨勢是如何隨著時間的推移而積累起來的，並發現如果2006年至2020年的零售價格變化限制在通脹率之內，那麼一個常用品牌藥的年平均藥物治療費用將在2020年降低近3,700美元。這些費用的增加對治療常見慢性病的藥物產生了重大影響。

* 2015年至2020年，幾種常用糖尿病處方藥零售價格上漲，例如，Victoza從2015年的每年7,936美元上漲到2020年的11,300美元，Trulicity在同一時期從每年6,567美元上漲到9,323美元。

* 使用哮喘和COPD（慢性肺部阻塞）藥物的成本也在持續攀升，例如，Spiriva Handihaler從2015年的每年3,886美元增加到2020年的每年5,289美元，Symbicort在同一時期從3,391美元增加到4,282美元。

藥品價格上漲也在嚴重影響著Medicare Part D支出。AARP樂齡會的第二項PPI分析發現，2015至2019年間，Medicare Part D在前50種品牌藥上的支出增加近400億美元，這完全是由比通脹率還高的藥品價格上漲造成的。如果價格變化限制在一般通脹率範圍內，那麼研究期間Medicare Part D在前50種藥品上的總支出就會達到2,508億美元，而不是2,891億美元。

AARP樂齡會公共政策研究所醫護成本和可得性主任及報告合著者Leigh Purvis稱：「2015年到2019年，平均來看，在前50種品牌藥中，有近90%的年價格漲幅超過了相應的通脹率。藥品價格持續上漲是不公平的，即使是已經上市數十年的藥物也不應如此。如果要一直支付世界上最高的藥價，那麼美國人支付不起。」

AARP樂齡會一直在積極呼籲國家和州立法者採取行動來降低處方藥價格，並在推動對於一些聯邦政策解決方案的支援，包括：

* 價格協商：允許Medicare協商受益人所用處方藥的價格，並允許其他保險公司拿到Medicare協商的價格。

* 基於通貨膨脹的貼現：當Medicare Part B和D承保的處方藥價格上漲快於通貨膨脹時，要求藥品製造商支付罰款。

* 自付額上限：為Medicare Part D的加入者建立硬性自付額支出上限。

如需檢視「報告名稱」，請瀏覽：www.aarp.org/rxpricewatch。了解更多信息，請訪問中文官網：chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號 。

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