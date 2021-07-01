腎臟醫師章明發籲定期驗尿防腎病

腎臟專科章明發醫師可說國、台語及印尼話等。

位於法拉盛飛越皇后大樓內五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善，並嚴格遵循CDC防疫措施，所在大樓上下電梯方便，就診快捷，是腎臟病患省時省力安心治療的首選。章明發醫師是研究人種腎臟疾病病因的專家，歡迎致電預約前往諮詢。

章醫師是印尼華僑，畢業於台灣 高雄醫學院，來美後在紐約下州(Down State)醫學院就讀，專攻腎臟專科，擁有20多年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

美國 患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人不少，其中每個族裔罹患的成因也不同，高血壓 、糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物，包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等，都是腎臟病的成因。

章醫師表示，新移民通常是拚工作、賤賣自己的健康，導致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養，而走上洗腎之路，所以平時對腎臟的呵護是每個人都要特別注意的。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患者更是直線上升。重申病從口入的非常道理，節制食慾、保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間：每周一、四、五、六上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。