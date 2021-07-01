我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

腎臟醫師章明發籲定期驗尿防腎病

紐約訊
腎臟專科章明發醫師可說國、台語及印尼話等。
腎臟專科章明發醫師可說國、台語及印尼話等。

位於法拉盛飛越皇后大樓內五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善，並嚴格遵循CDC防疫措施，所在大樓上下電梯方便，就診快捷，是腎臟病患省時省力安心治療的首選。章明發醫師是研究人種腎臟疾病病因的專家，歡迎致電預約前往諮詢。

章醫師是印尼華僑，畢業於台灣高雄醫學院，來美後在紐約下州(Down State)醫學院就讀，專攻腎臟專科，擁有20多年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人不少，其中每個族裔罹患的成因也不同，高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物，包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等，都是腎臟病的成因。

章醫師表示，新移民通常是拚工作、賤賣自己的健康，導致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養，而走上洗腎之路，所以平時對腎臟的呵護是每個人都要特別注意的。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患者更是直線上升。重申病從口入的非常道理，節制食慾、保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間：每周一、四、五、六上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。

高血壓 台灣 美國

上一則

跨區快速公車 不準點仍嚴重

下一則

皇后區破獲21人涉販毒、持槍團夥

延伸閱讀

2女同事廁所偶遇得知血型配對 互捐腎給對方丈夫

2女同事廁所偶遇得知血型配對 互捐腎給對方丈夫
醫師觀點／8大泌尿問題不能忍 盡快就醫

醫師觀點／8大泌尿問題不能忍 盡快就醫
神經性膀胱尿不出 2方式幫助排尿

神經性膀胱尿不出 2方式幫助排尿
廁所偶遇聊天碰巧血型配對 2女同事互捐腎給對方丈夫

廁所偶遇聊天碰巧血型配對 2女同事互捐腎給對方丈夫
女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教

女急須換腎…捐贈者竟是前夫新婚妻 網讚：最好的身教

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45
紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

薰衣草花季來臨 紐約長島賞花不必出國

2021-06-25 11:25
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14
紐約市亞太裔人口從1990年的49萬人增長至2019年的120萬。（記者金春香／攝影）

紐約華裔增幅最大 76%英語不佳

2021-06-25 11:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命