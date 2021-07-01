白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬 如意堂 近距離感受中國陶瓷的博大精深

中國國家級大師——王隆夫：紫氣東來。

「白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬」是景德鎮陶瓷的四大特點。景德鎮陶瓷的美名享譽中外，雖常有耳聞，卻甚少能在美國 親眼得見真貨，尤其是出自大師手下的精品。如今在法拉盛 緬街中心的如意堂裡，方得以窺見一二。

如意堂收藏並銷售多名中國 近現代的國家級大師作品，其中包括：王錫良、張松茂、秦錫麟、以及己故的趙惠民、王隆夫、李俊、戴榮華等人。

踏入如意堂，首先看見的便是中國國家級大師王錫良的精品之作《月照松林圖》。王錫良以山水、人物畫最為擅長，他的作品講究立意，注重裝飾，追求靜水流深的藝術效果。其用筆繁簡有度、設色清雅豐潤、構圖巧妙自然。

映入眼簾的是中國國家級大師張松茂的「牡丹迎春冬梅傲雪開光瓶」。張松茂極擅長陶瓷粉彩人物、山水、鳥畫、雪景。他的作品光彩奪目、品位高、時代感強，在國內外均享有盛譽。代表作被中外館藏機構和收藏家爭相購藏。張松茂的作品不僅極具收藏價值，同時也擁有巨大的升值潛力。早在2010年，他的《三顧茅廬》就拍出了1300萬，首次把現代瓷拉進了「千萬元時代」。

接下來看到的是秦錫麟的青花釉裏紅「繁花似錦」瓷瓶。釉裏紅的最大特點是燒制難度大，成品率極低，品相優秀的釉裏紅極為珍貴，尤其大師繪製的作品更是難得一見。陶瓷大師秦錫麟的作品新穎、大方、豪放、凝重、獨具一幟，具有濃郁的時代感和東方藝術特色。由他開創的現代民間青花藝術，在國內外學術界和陶瓷藝術收藏界產生了非常大的影響。

懸掛於牆上的出自已故的陶瓷美術家趙惠民的《南海觀音》瓷板，筆法飄逸瀟灑，線條流暢，造型俊逸。趙惠民極擅長粉彩人物，尤精畫仕女。所繪瓷板構圖大方，設色溫潤，並擅長利用道具渲染氣氛，烘托人物。以如意堂收藏的這幅「南海觀音」為例，觀音的姿容端莊娟麗，體形秀巧，風姿綽約，極為賞心悅目。

往一旁看去，便是已故的國家級大師戴榮華的精品之作「荷塘清香」荷花瓶。作為中國著名工藝美術大師的戴榮華，擅長陶瓷古、粉彩裝飾兼新彩、青花，創作題材多為古代仕女及山水、花卉，作品古拙道勁，明快洗練，格調高雅。

觀看如意堂的作品，除了近距離地感受到中國陶瓷的博大精深，同時也會為近現代大師們的巧奪天工所驚歎。隨著近年來大眾對於陶瓷藝術的熱愛逐步升高，近現代陶瓷大師作品的價值也在不斷攀升。且由於大師的精品之作極其稀少和珍貴，因此頻繁地在中國諸多大型拍賣行拍出了幾十乃至幾百萬人民幣的高價，可見其難以估量的升值潛力與收藏價值。

如意堂地址：40-42 Main St. #4A, Flushing, 11354，電話：718-913-8836。