張德海律師淺談紐約州離婚誤區

熱戀男女因相愛而結合，婚姻中的怨偶因不一而足的原因選擇勞燕分飛。執業於紐約地區的張德海律師針對快速離婚、婚前協議、子女監護權、家暴綠卡 、登報離婚及委託費用等常為一般人誤解的問題，提出其專業見解，供正尋求解決方案的僑胞參考。

張律師表示，紐約州沒有快速離婚的服務，有當事人為了快點離婚，急忙找廣告上的快速離婚，付費辦理，誤以為可以很快拿到外州如拉斯維加斯核發的離婚書，但是美國移民局 有時拒絕承認這樣的離婚書，因為當事人從未在該州居住過，導致離婚無效，後來的結婚也無效，結果是離婚結婚幾年後還要重來一次，勞命傷財，白忙一場。

婚前或因礙於面子，怕對方對自己有看法，或不想影響熱戀的氣氛，或者雙方的父母覺得彆扭，情侶們往往很不情願簽婚前協定。等到離婚時，面對財產分配的問題，雙方各不相讓，法庭上經常是一方誓死捍衛，另一方志在必奪。但是如果當初簽了婚前協議，很多財產的糾紛基本上就可以避免發生。張律師強調，婚前協議的目的不是為了去傷害對方的經濟利益，而只是為了保護雙方各自的合法權利。讓各自的婚前財產，不管結婚以後是否增值，依然保留在各自名下。

許多婦女往往以為自己是家庭婦女，沒有收入，誤認為自己不符合爭奪小孩監護權的條件。實際上，子女監護權跟當事人有無工作、父親或者母親、收入多寡，沒有必然關係。家庭婦女拿監護權大有人在。父親拿到監護權也比比皆是。

美國公民 跟外國人登記結婚後，如美國公民一方動輒打人，毆打外國配偶，或經常恐嚇威脅不給對方申請綠卡，這屬於精神傷害。受到精神傷害的外國配偶，在離婚之後，如證據充分，可提出家暴綠卡的申請，此時證據的收集尤其重要，諸如受傷照片、病歷、員警報告、短信來往、電子郵件等。

登報離婚可因配偶離家出走、杳無音訊、當事人在通過各種方式找不到配偶的下落時，向法庭提出申請，通過登報通知，提出離婚。

離婚案子的律師費用支付與意外傷害不同，當事人與律師簽字聘請合同時，律師不可以根據最後法庭判決的多少跟當事人分成，抽取一定的比例，這樣做就違反了律師職業操守。這是離婚案子跟意外傷害案子不一樣的地方。有爭議的離婚，通常是簽約後按小時付費。當事人定期收到帳單。

張德海律師加入聯邦上訴法院1、2、3、4、5、6、7、9、10、11巡迴法庭和移民上訴委員會，在處理移民、刑事、婚姻、及聯邦上訴案子方面有近20年經驗。律師樓地址：飛越皇后大樓九樓G室(136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354)，電話：718-463-1111，網址：www.dehailaw.com。