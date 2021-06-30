常春藤幼稚園暑秋季招生法拉盛二校 免費UPK課程 招收2-5歲幼兒

常春藤幼稚園寓教於樂及腦力開發訓練，並舉辦公演活動。

歷經了漫長的等待，擁有三個校區、極具口碑的常春藤 幼稚園(Ivy Day School)，現已重新復課。所有校區皆經過嚴格的消毒並嚴守法律法規，以確保校區內每位孩童、老師及員工的安全，也讓每位家長都能安心放心地讓家中寶貝，在安全無虞的環境下接受完整的教育。常春藤幼稚園擁有紐約市教育局 免費UPK和3K課程，包含科學、數學、閱讀、寫作、音樂、藝術等全方位教學及腦力開發訓練，招收2至5歲幼兒，歡迎參觀報名。

常春藤幼稚園多具備大型室內戶外遊戲空間，有科學探索教室、音樂舞蹈教室、趣味主題活動等。教學環境依孩童的學習來規畫園區，設計活潑，教室內並添加洗手間設施，方便幼兒使用。在教學上，該園給予完整適齡的教學，多種語言學習，再配合教具與遊戲，給予孩童學習四維邏輯、認知能力、數學概念、幾何概念等，激發孩子們的潛力。

常春藤幼稚園Pre-K學前資優班，是為進入公立學校資優班做準備。其天才班錄取率超過80%，平均考試成績高達97分，過半數小朋友獲得最高分99，達到市級天才班的錄取線(區級天才班錄取線是90分)，進入公立小學資優班就讀。該校的遊戲空間提供各式大型啟發式玩具及設備，並設置小廚房及木偶劇魔術秀表演、趣味手工科學小實驗，讓孩子有所腦力激盪。

該校於2003年創校以來秉持教學品質、專業負責的理念，廣獲家長好評。該校的專業師資群，多種語言課程教學，涵蓋英文、西班牙文、中文等，众多教师皆有學前教育碩士學位，並具幼教經驗與持紐約州執照(NYS Certified)，重視分班及創意教學，每班針對幼兒程度予以不同的幼教啟蒙。該校的環境及設備均符合紐約市教育局規定，持消防、安全執照。在優良的環境下學習成長，讓每個孩子都更健康、自信並充滿快樂。

該校每班由英文全職教師搭配雙語教師負責教學活動，並定期安排豐富多彩的課外教學，如邀請消防局、警察局、博物館、農場與孩子們講座及聯歡，更定期舉辦節日派對戶外嘉年華、公演及親子活動等。

總校地址：65-01 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，Tel：718-460-6366。第一分校地址：70-44 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，Tel：718-880-1888。Forest Hills分校地址：104-70 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375，Tel：718-997-1997。網址：www.ivydayschool.com。