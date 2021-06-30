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諾華醫療中心 上門出診服務老人

紐約訊
諾華醫療中心創始人鄭丹醫生。
諾華醫療中心創始人鄭丹醫生。

諾華醫療中心（Nova Medical, PLLC）是擁有超過20年經驗的老年醫學專科醫療機構。中心提供優質門診服務和全方位上門檢查診斷服務。通過專業化的服務，為面臨醫療挑戰的老齡化患者提供安心的關愛治療。

中心創始人鄭丹醫生（Dr. Diana Zheng）是美國醫學專業委員會認證的內科及老年醫學專科醫生。鄭醫生有豐富的專科從業經驗，醫療中心位於法拉盛核心區，公交停車方便。如有行動不便者，鄭醫生還可上門問診。鄭醫生表示，出診醫生往往和患者以及他們的照顧者保持著緊密的聯繫。他們了解環境因素對患者的健康和福祉的影響。醫生上門出診能幫助患者遵守治療計畫，這也是成功治療的關鍵因素之一。

診所提供全方位健保，包含慢性疾病管理治療、偶發性疾病治療、過渡性治療、安寧治療、便攜式診斷、協調和評估。診所在老年醫學方面的專業知識和經驗，使其有能力對多種慢性疾病的患者進行有效管理和治療；診斷緊急或亞急性症狀，以致提高患者獲得有效和及時的治療；管理針對患者出院後的治療，加強出院後的持續護理的實施和完成；提供末期照顧，舒緩疼痛和身體不適，針對多種末期病患，例如心臟衰竭、COPD、末期腎臟疾病、癡呆症、癌症、中風；可以在患者府上提供X光、超聲波、心電圖、超聲波心動圖、靜脈多普勒超聲心電圖、動態心電圖監護、驗血等服務；可以根據情況授權家庭護理、物理治療和耐用醫療設備等需求。

診所最常見的診斷和疾病包括：心臟疾病，充血性心力衰竭，心律失常；高血壓，肺病，慢性阻塞性肺炎，肺炎，流感及其他感染；中風，帕金森症，老年癡呆症，平衡障礙，步態異常；傷口護理，慢性痛症；骨質疏鬆，糖尿病。

上門出診服務範圍：皇后區、曼哈頓、布魯克林和長島。精通國語、粵語、英語，無溝通困難，準確了解您的需求。診所接受絕大部分醫療保險，包括老人紅藍卡，自費優惠。門診時間：周一/二/三/五/六（周四/日休息）。診所地址：37-12 Prince Street, Suite 3C, Flushing, NY 11354。診所電話：718-380-7800。

中風 高血壓 醫療保險

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